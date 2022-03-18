Военный эксперт: в США создадут концлагеря для русских

18 марта 2022 в 10:21 Размер текста - 17 +

Власти США создадут на территории своей страны образуют лагеря для изоляции русскоязычной части населения. Об этом сообщает директор Центра военно-политических проблем, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин. «Конфликт Америки с Японией в 1941 году после нападения на Перл-Харбор показал, как американцы очень быстро могут изолировать в концлагеря сотни тысяч этнических японцев, являвшихся, заметьте, гражданами США. Так что я не удивлюсь, если русофобия и ненависть к России достигнет таких масштабов, что там будут образованы лагеря, в которые изолируют русских эмигрантов или русскоязычную часть населения США», — рассказал Подберезкин в интервью изданию «АН». Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что страны Запада ведут против России многолетнею политику беспрецедентной дискриминации. Глава МИД Сирии Башар Джаафари заявил, что США толкали Украину на конфликт с Россией, чтобы отрезать Европу от российского газа. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Он отметил, что возможности для дипломатии были исчерпаны. Спецоперация идет по плану, в ходе нее достигаются поставленные цели, продолжил президент. Он также подчеркнул, что санкции против России были бы введены в любом случае — это инструмент Запада для давления, чтобы ухудшить жизнь миллионов российских граждан.