Британцы возмутились ростом цен, вызванным санкциями против РФ

21 марта 2022 в 04:09 Размер текста - 17 +

Британцы пришли в ярость из-за роста цен Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности На правительство Великобритании обрушился шквал критики по причине роста цен после антироссийских санкций. Своими эмоциями они поделились под публикацией о заявлении канцлера казначейства Соединенного Королевства Риши Сунака, который сказал, что «понимает боль, которую чувствуют обычные жители страны». «Я изо всех сил пытаюсь понять, как человек с девятизначной суммой на банковском счету может иметь какое-либо представление о том, что чувствует большая часть этой страны», — возмутился один из читателей Daily Mail. Другой комментатор считает, что Риши Сунак «потерял связь с реальностью». Пользователь с никнеймом Tyretrader сокрушается, что скоро ему исполнится 72 года, и все его надежды уйти на заслуженный отдых рухнули. Он вопрошает: «Как жить дальше?» Пользователь Bonox подчеркнул, что цены выросли не только на бензин, но и на воду — цены на нее подскочили на 10%. «А зарплаты не растут», — возмутился он. Читатель с именем jim1978 считает, что рост цен связан с политикой режима премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. После объявленной российским президентов Владимиром Путиным спецоперации РФ на Украине США и западные страны начали вводить санкции против России. В своих заявлениях лидеры стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На правительство Великобритании обрушился шквал критики по причине роста цен после антироссийских санкций. Своими эмоциями они поделились под публикацией о заявлении канцлера казначейства Соединенного Королевства Риши Сунака, который сказал, что «понимает боль, которую чувствуют обычные жители страны». «Я изо всех сил пытаюсь понять, как человек с девятизначной суммой на банковском счету может иметь какое-либо представление о том, что чувствует большая часть этой страны», — возмутился один из читателей Daily Mail. Другой комментатор считает, что Риши Сунак «потерял связь с реальностью». Пользователь с никнеймом Tyretrader сокрушается, что скоро ему исполнится 72 года, и все его надежды уйти на заслуженный отдых рухнули. Он вопрошает: «Как жить дальше?» Пользователь Bonox подчеркнул, что цены выросли не только на бензин, но и на воду — цены на нее подскочили на 10%. «А зарплаты не растут», — возмутился он. Читатель с именем jim1978 считает, что рост цен связан с политикой режима премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. После объявленной российским президентов Владимиром Путиным спецоперации РФ на Украине США и западные страны начали вводить санкции против России. В своих заявлениях лидеры стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами».