Минобороны РФ подтвердило химатаку на жителей Украины

21 марта 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Националисты привели в исполнение готовящуюся химатаку на жителей Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Утечка аммиака на заводе «СумыХимПром» была спланированной провокацией от украинских националистов. Об этом заявили в Минобороны РФ, напомнив о предупреждениях про подготовку химатак от бойцов с Украины. «В Сумах ночью была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой мы официально предупреждали несколько дней назад. За любые возможные инциденты с украинскими объектами хранения ядовитых веществ несет прямую ответственность киевский националистический режим», — сообщили Минобороны в своем telegram-канале. Ранее глава областной администрации сообщил об утечке аммиака с завода в Сумах. Зона поражения составила около 2,5 километров. При этом незадолго до этого Минобороны РФ предупреждало о минировании хранилища с аммиаком и хлором на этом химзаводе. Ведомство отмечало, что целью акции является последующее обвинение в адрес России в использовании запрещенных средств ведения войны. Это подтверждает информация от американского издания «Блейз», которое не исключает возможности использования украинскими радикалами патогенов для организации диверсий в густонаселенных районах страны и последующего обвинения РФ в применении биологического оружия. Российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты изучены оригинальные документы, раскрывающие подробности реализации США на Украине секретного проекта по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории в Харькове. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Утечка аммиака на заводе «СумыХимПром» была спланированной провокацией от украинских националистов. Об этом заявили в Минобороны РФ, напомнив о предупреждениях про подготовку химатак от бойцов с Украины. «В Сумах ночью была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой мы официально предупреждали несколько дней назад. За любые возможные инциденты с украинскими объектами хранения ядовитых веществ несет прямую ответственность киевский националистический режим», — сообщили Минобороны в своем telegram-канале. Ранее глава областной администрации сообщил об утечке аммиака с завода в Сумах. Зона поражения составила около 2,5 километров. При этом незадолго до этого Минобороны РФ предупреждало о минировании хранилища с аммиаком и хлором на этом химзаводе. Ведомство отмечало, что целью акции является последующее обвинение в адрес России в использовании запрещенных средств ведения войны. Это подтверждает информация от американского издания «Блейз», которое не исключает возможности использования украинскими радикалами патогенов для организации диверсий в густонаселенных районах страны и последующего обвинения РФ в применении биологического оружия. Российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты изучены оригинальные документы, раскрывающие подробности реализации США на Украине секретного проекта по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории в Харькове.