Московский суд вынес вердикт по делу отца Сергия

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По приговору отцу Сергию. Москва, романов николай, отец сергий
Приговор отцу Сергию оставили без изменений Фото:
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Дело отца Сергия

Приговор экс-схиигумену Сергию (Николаю Романову) по делу о склонении к суициду, самоуправстве и нарушении прав на свободу вероисповедания оставлен без изменений. Такой вердикт вынес Московский городской суд, рассмотрев апелляцию адвокатов священника.

«Московский городской суд оставил без изменений приговор схиигумену Сергию Романову», — говорится в telegram-канале «Защита отца Сергия», который ведут сторонники опального схимонаха. За несколько дней до заседания защитники Романова анонсировали, что нашли доказательства его невиновности.

Приговор отцу Сергию за самоуправство, склонение к суициду и нарушение прав на свободу вероисповедания вынесли 30 ноября 2021 года. Экс-схиигумену назначили 3,5 года лишения свободы в колонии. Однако Романов остался в СИЗО, поскольку ему предъявили новое обвинение — в экстремизме. По этой же статье задержали его пресс-секретаря Всеволода Могучева.

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Приговор экс-схиигумену Сергию (Николаю Романову) по делу о склонении к суициду, самоуправстве и нарушении прав на свободу вероисповедания оставлен без изменений. Такой вердикт вынес Московский городской суд, рассмотрев апелляцию адвокатов священника. «Московский городской суд оставил без изменений приговор схиигумену Сергию Романову», — говорится в telegram-канале «Защита отца Сергия», который ведут сторонники опального схимонаха. За несколько дней до заседания защитники Романова анонсировали, что нашли доказательства его невиновности. Приговор отцу Сергию за самоуправство, склонение к суициду и нарушение прав на свободу вероисповедания вынесли 30 ноября 2021 года. Экс-схиигумену назначили 3,5 года лишения свободы в колонии. Однако Романов остался в СИЗО, поскольку ему предъявили новое обвинение — в экстремизме. По этой же статье задержали его пресс-секретаря Всеволода Могучева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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