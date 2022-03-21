Московский суд вынес вердикт по делу отца Сергия

21 марта 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Приговор отцу Сергию оставили без изменений Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело отца Сергия Приговор экс-схиигумену Сергию (Николаю Романову) по делу о склонении к суициду, самоуправстве и нарушении прав на свободу вероисповедания оставлен без изменений. Такой вердикт вынес Московский городской суд, рассмотрев апелляцию адвокатов священника. «Московский городской суд оставил без изменений приговор схиигумену Сергию Романову», — говорится в telegram-канале «Защита отца Сергия», который ведут сторонники опального схимонаха. За несколько дней до заседания защитники Романова анонсировали, что нашли доказательства его невиновности. Приговор отцу Сергию за самоуправство, склонение к суициду и нарушение прав на свободу вероисповедания вынесли 30 ноября 2021 года. Экс-схиигумену назначили 3,5 года лишения свободы в колонии. Однако Романов остался в СИЗО, поскольку ему предъявили новое обвинение — в экстремизме. По этой же статье задержали его пресс-секретаря Всеволода Могучева. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Приговор экс-схиигумену Сергию (Николаю Романову) по делу о склонении к суициду, самоуправстве и нарушении прав на свободу вероисповедания оставлен без изменений. Такой вердикт вынес Московский городской суд, рассмотрев апелляцию адвокатов священника. «Московский городской суд оставил без изменений приговор схиигумену Сергию Романову», — говорится в telegram-канале «Защита отца Сергия», который ведут сторонники опального схимонаха. За несколько дней до заседания защитники Романова анонсировали, что нашли доказательства его невиновности. Приговор отцу Сергию за самоуправство, склонение к суициду и нарушение прав на свободу вероисповедания вынесли 30 ноября 2021 года. Экс-схиигумену назначили 3,5 года лишения свободы в колонии. Однако Романов остался в СИЗО, поскольку ему предъявили новое обвинение — в экстремизме. По этой же статье задержали его пресс-секретаря Всеволода Могучева.