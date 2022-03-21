21 марта 2022

Автобус врезался в троллейбус на остановке в Екатеринбурге. Пострадали семь человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В городском ГИБДД сообщили о семи пострадавших Фото:

На улице Щербакова в Екатеринбурге автобус врезался в троллейбус, из-за чего пострадали семь пассажиров, у некоторых из которых диагностировали переломы. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

«Водитель, управляя автобусом ПАЗ маршрута №38, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на стоящий на остановке троллейбус», — говорится в сообщении ведомства. В аварии пострадали пять женщин, мужчина и несовершеннолетняя девочка.

Пассажиры получили переломы носа и повреждения колен. Одна из пассажирок сломала руку, а девочку осмотрели врачи больницы №9 и отпустили домой. Оба водителя были трезвы, но мужчина, управлявший автобусом, не рассчитал расстояние до троллейбуса.

Фото:

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На улице Щербакова в Екатеринбурге автобус врезался в троллейбус, из-за чего пострадали семь пассажиров, у некоторых из которых диагностировали переломы. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. «Водитель, управляя автобусом ПАЗ маршрута №38, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на стоящий на остановке троллейбус», — говорится в сообщении ведомства. В аварии пострадали пять женщин, мужчина и несовершеннолетняя девочка. Пассажиры получили переломы носа и повреждения колен. Одна из пассажирок сломала руку, а девочку осмотрели врачи больницы №9 и отпустили домой. Оба водителя были трезвы, но мужчина, управлявший автобусом, не рассчитал расстояние до троллейбуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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