В городском ГИБДД сообщили о семи пострадавших Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На улице Щербакова в Екатеринбурге автобус врезался в троллейбус, из-за чего пострадали семь пассажиров, у некоторых из которых диагностировали переломы. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

«Водитель, управляя автобусом ПАЗ маршрута №38, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на стоящий на остановке троллейбус», — говорится в сообщении ведомства. В аварии пострадали пять женщин, мужчина и несовершеннолетняя девочка.

Пассажиры получили переломы носа и повреждения колен. Одна из пассажирок сломала руку, а девочку осмотрели врачи больницы №9 и отпустили домой. Оба водителя были трезвы, но мужчина, управлявший автобусом, не рассчитал расстояние до троллейбуса.

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга