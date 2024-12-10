Пермский тракт утром 11 декабря накрыл интенсивный снегопад, что может усложнить ситуацию на дороге. Автоинспекторы рекомендуют водителям быть осторожнее, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.
«В настоящее время на 170-м километре трассы Пермь — Екатеринбург наблюдается интенсивный снегопад, что может значительно усложнить дорожную обстановку», — говорится в telegram-канале ведомства. Данный участок проходит через Ачитский район региона.
Инспекторы призвали водителей выбирать безопасную скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать резких маневров. Помимо этого, стоит проверить состояние машины, а именно ее готовность к снегопадам.
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