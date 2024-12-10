10 декабря 2024

ГАИ предупредила об опасности на Пермском тракте. Фото

Пермский тракт заметает снегом
© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы призвали водителей быть осторожнее из-за погодных условий (архивное фото)
Инспекторы призвали водителей быть осторожнее из-за погодных условий (архивное фото) Фото:

Пермский тракт утром 11 декабря накрыл интенсивный снегопад, что может усложнить ситуацию на дороге. Автоинспекторы рекомендуют водителям быть осторожнее, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

«В настоящее время на 170-м километре трассы Пермь — Екатеринбург наблюдается интенсивный снегопад, что может значительно усложнить дорожную обстановку», — говорится в telegram-канале ведомства. Данный участок проходит через Ачитский район региона.

Инспекторы призвали водителей выбирать безопасную скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать резких маневров. Помимо этого, стоит проверить состояние машины, а именно ее готовность к снегопадам.

Фото:

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Пермский тракт утром 11 декабря накрыл интенсивный снегопад, что может усложнить ситуацию на дороге. Автоинспекторы рекомендуют водителям быть осторожнее, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области. «В настоящее время на 170-м километре трассы Пермь — Екатеринбург наблюдается интенсивный снегопад, что может значительно усложнить дорожную обстановку», — говорится в telegram-канале ведомства. Данный участок проходит через Ачитский район региона. Инспекторы призвали водителей выбирать безопасную скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать резких маневров. Помимо этого, стоит проверить состояние машины, а именно ее готовность к снегопадам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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