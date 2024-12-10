10 декабря 2024

Окружение Мордашова ответило на слухи о его «переезде» на Урал после конфликта с губернатором

Пресс-служба Мордашова заявила, что он будет платить налоги в Череповце
© Служба новостей «URA.RU»
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VIII Гайдаровский форум, второй день. Москва, портрет, рука у лица, мордашов алексей
Алексей Мордашов — один из богатейших россиян Фото:

В команде бизнесмена Алексея Мордашова («Севергрупп», пятое место списка богатейших россиян по версии Forbes) пока опровергают слухи о его планах стать налоговым резидентом Свердловской области. Комментарий по этой теме URA.RU дала официальный представитель миллиардера Анастасия Мишанина.

«Алексей Александрович [Мордашов] был и остается зарегистрирован в родном городе — Череповце», — заявила она. В официальных выписках пока также нет информации о перерегистрации Мордашова.

О том, что Мордашов может зарегистрироваться в Свердловской области в качестве физлица-налогоплательщика (или уже сделал это), URA.RU первым сообщило 6 декабря. У Мордашова в регионе есть лесозаготовительное производство «Свеза» (Верхняя Синячиха, Алапаевский район).

Его возможный «переезд» на Урал собеседники агентства связывали с конфликтом Мордашова с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. Его подоплеку и последствия URA.RU в ноябре раскрывало в большом материале.

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В команде бизнесмена Алексея Мордашова («Севергрупп», пятое место списка богатейших россиян по версии Forbes) пока опровергают слухи о его планах стать налоговым резидентом Свердловской области. Комментарий по этой теме URA.RU дала официальный представитель миллиардера Анастасия Мишанина. «Алексей Александрович [Мордашов] был и остается зарегистрирован в родном городе — Череповце», — заявила она. В официальных выписках пока также нет информации о перерегистрации Мордашова. О том, что Мордашов может зарегистрироваться в Свердловской области в качестве физлица-налогоплательщика (или уже сделал это), URA.RU первым сообщило 6 декабря. У Мордашова в регионе есть лесозаготовительное производство «Свеза» (Верхняя Синячиха, Алапаевский район). Его возможный «переезд» на Урал собеседники агентства связывали с конфликтом Мордашова с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. Его подоплеку и последствия URA.RU в ноябре раскрывало в большом материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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