В Екатеринбурге снизилась стоимость аренды квартир

В большинстве российских городов-миллионников в декабре снизилась стоимость аренды жилья. В Екатеринбурге съем двухкомнатных квартир подешевел на 11%, говорится в результатах исследования аналитического центра «Движение.ру».
«Двухкомнатные квартиры значительно подешевели в Екатеринбурге: –11% (до 49 тысяч рублей). А трехкомнатные — в Казани, Красноярске и Тюмени (снижение произошло в границах 8–10%)», — передает данные исследования газета «Известия».
При этом в исследовании подчеркивается, что сейчас в Екатеринбурге довольно маленький рынок аренды жилья — имеется около тысячи лотов. Самый большой показатель в Москве — в декабре в аренду сдается больше 18 тысяч квартир.
Однако на протяжении нескольких лет стоимость аренды квартиры в Екатеринбурге лишь растет. С 2022 года стоимость съема «однушек» увеличилась на 66%. Два года назад снять однокомнатную квартиру можно было за 21,2 тысяч рублей, а в 2024 году — уже за 35,1 тысяч рублей.
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