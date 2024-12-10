10 декабря 2024

В Екатеринбурге снизилась стоимость аренды квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Арендовать двухкомнатную квартиру в Екатеринбурге можно в среднем за 49 тысяч рублей
Арендовать двухкомнатную квартиру в Екатеринбурге можно в среднем за 49 тысяч рублей Фото:

В большинстве российских городов-миллионников в декабре снизилась стоимость аренды жилья. В Екатеринбурге съем двухкомнатных квартир подешевел на 11%, говорится в результатах исследования аналитического центра «Движение.ру».

«Двухкомнатные квартиры значительно подешевели в Екатеринбурге: –11% (до 49 тысяч рублей). А трехкомнатные — в Казани, Красноярске и Тюмени (снижение произошло в границах 8–10%)», — передает данные исследования газета «Известия».

При этом в исследовании подчеркивается, что сейчас в Екатеринбурге довольно маленький рынок аренды жилья — имеется около тысячи лотов. Самый большой показатель в Москве — в декабре в аренду сдается больше 18 тысяч квартир.

Однако на протяжении нескольких лет стоимость аренды квартиры в Екатеринбурге лишь растет. С 2022 года стоимость съема «однушек» увеличилась на 66%. Два года назад снять однокомнатную квартиру можно было за 21,2 тысяч рублей, а в 2024 году — уже за 35,1 тысяч рублей.

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В большинстве российских городов-миллионников в декабре снизилась стоимость аренды жилья. В Екатеринбурге съем двухкомнатных квартир подешевел на 11%, говорится в результатах исследования аналитического центра «Движение.ру». «Двухкомнатные квартиры значительно подешевели в Екатеринбурге: –11% (до 49 тысяч рублей). А трехкомнатные — в Казани, Красноярске и Тюмени (снижение произошло в границах 8–10%)», — передает данные исследования газета «Известия». При этом в исследовании подчеркивается, что сейчас в Екатеринбурге довольно маленький рынок аренды жилья — имеется около тысячи лотов. Самый большой показатель в Москве — в декабре в аренду сдается больше 18 тысяч квартир. Однако на протяжении нескольких лет стоимость аренды квартиры в Екатеринбурге лишь растет. С 2022 года стоимость съема «однушек» увеличилась на 66%. Два года назад снять однокомнатную квартиру можно было за 21,2 тысяч рублей, а в 2024 году — уже за 35,1 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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