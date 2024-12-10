10 декабря 2024

Бизнесвумен подделала подпись екатеринбурженки, чтобы получить 26 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Татьяной Николаевой. Екатеринбург, ручка в руке
Женщина попалась после того, как обратилась в суд Фото:

Бизнесвумен Ольга Х. подделала подпись директора екатеринбургской компании, чтобы взыскать свыше 26 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказал источник.

Иск к фирме Ольга предъявила в 2023 году. По ее словам, с ней якобы заключили договор об оказании бухгалтерских услуг, но деньги она не получила. «Документы были отправлены на почерковедческую экспертизу, которая показала, что подпись руководителя предприятия подделана», — сообщил собеседник агентства.

Борцы с коррупцией изобличили Ольгу. Ее допросили и обвинили в покушении на мошенничество. Она находится под подпиской о невыезде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бизнесвумен Ольга Х. подделала подпись директора екатеринбургской компании, чтобы взыскать свыше 26 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказал источник. Иск к фирме Ольга предъявила в 2023 году. По ее словам, с ней якобы заключили договор об оказании бухгалтерских услуг, но деньги она не получила. «Документы были отправлены на почерковедческую экспертизу, которая показала, что подпись руководителя предприятия подделана», — сообщил собеседник агентства. Борцы с коррупцией изобличили Ольгу. Ее допросили и обвинили в покушении на мошенничество. Она находится под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...