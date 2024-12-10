Бизнесвумен подделала подпись екатеринбурженки, чтобы получить 26 миллионов

Бизнесвумен Ольга Х. подделала подпись директора екатеринбургской компании, чтобы взыскать свыше 26 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказал источник.
Иск к фирме Ольга предъявила в 2023 году. По ее словам, с ней якобы заключили договор об оказании бухгалтерских услуг, но деньги она не получила. «Документы были отправлены на почерковедческую экспертизу, которая показала, что подпись руководителя предприятия подделана», — сообщил собеседник агентства.
Борцы с коррупцией изобличили Ольгу. Ее допросили и обвинили в покушении на мошенничество. Она находится под подпиской о невыезде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!