Общество Бизнесвумен подделала подпись екатеринбурженки, чтобы получить 26 миллионов 11 декабря 2024 в 14:19 Размер текста - 17 + Женщина попалась после того, как обратилась в суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бизнесвумен Ольга Х. подделала подпись директора екатеринбургской компании, чтобы взыскать свыше 26 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказал источник. Иск к фирме Ольга предъявила в 2023 году. По ее словам, с ней якобы заключили договор об оказании бухгалтерских услуг, но деньги она не получила. «Документы были отправлены на почерковедческую экспертизу, которая показала, что подпись руководителя предприятия подделана», — сообщил собеседник агентства. Борцы с коррупцией изобличили Ольгу. Ее допросили и обвинили в покушении на мошенничество. Она находится под подпиской о невыезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бизнесвумен Ольга Х. подделала подпись директора екатеринбургской компании, чтобы взыскать свыше 26 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказал источник. Иск к фирме Ольга предъявила в 2023 году. По ее словам, с ней якобы заключили договор об оказании бухгалтерских услуг, но деньги она не получила. «Документы были отправлены на почерковедческую экспертизу, которая показала, что подпись руководителя предприятия подделана», — сообщил собеседник агентства. Борцы с коррупцией изобличили Ольгу. Ее допросили и обвинили в покушении на мошенничество. Она находится под подпиской о невыезде. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям