«Неприятный сюрприз»: Куйвашев отреагировал на коммунальную беду в Полевском

Куйвашев пообещал, что строительство водозабора в Полевском закончат к 2026 году

11 декабря 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев ответил на жалобу жителей города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что качество воды в Полевском станет лучше после строительства водозабора. Об этом он заявил во время прямой линии на ОТВ, комментируя жалобу жителей. Перебои с подачей горячей воды в городе произошли летом. «Неприятный для всех нас сюрприз. Я недавно сообщил о решениях жительнице вашего города во время личного приема. В следующем году в рамках госпрограммы начнется строительство Верхне-Чусовского водозабора. Проект позволит значительно улучшить систему водоснабжения Полевского. Средства выделены, ход работ будем контролировать», — сказал губернатор. В плановом режиме водозабор будет обеспечивать южную часть города. При необходимости будет сделана перекачка. «Я поставил главе [города] задачу закончить работы до 2026 года. По расчетам экспертов, запасов воды хватит на ближайшие 25 лет», — заключил Куйвашев. Более подробно о вопросах и ответах на прямой линии, — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что качество воды в Полевском станет лучше после строительства водозабора. Об этом он заявил во время прямой линии на ОТВ, комментируя жалобу жителей. Перебои с подачей горячей воды в городе произошли летом. «Неприятный для всех нас сюрприз. Я недавно сообщил о решениях жительнице вашего города во время личного приема. В следующем году в рамках госпрограммы начнется строительство Верхне-Чусовского водозабора. Проект позволит значительно улучшить систему водоснабжения Полевского. Средства выделены, ход работ будем контролировать», — сказал губернатор. В плановом режиме водозабор будет обеспечивать южную часть города. При необходимости будет сделана перекачка. «Я поставил главе [города] задачу закончить работы до 2026 года. По расчетам экспертов, запасов воды хватит на ближайшие 25 лет», — заключил Куйвашев. Более подробно о вопросах и ответах на прямой линии, — в онлайн-трансляции URA.RU.