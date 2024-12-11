«Неприятный сюрприз»: Куйвашев отреагировал на коммунальную беду в Полевском

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что качество воды в Полевском станет лучше после строительства водозабора. Об этом он заявил во время прямой линии на ОТВ, комментируя жалобу жителей.
Перебои с подачей горячей воды в городе произошли летом. «Неприятный для всех нас сюрприз. Я недавно сообщил о решениях жительнице вашего города во время личного приема. В следующем году в рамках госпрограммы начнется строительство Верхне-Чусовского водозабора. Проект позволит значительно улучшить систему водоснабжения Полевского. Средства выделены, ход работ будем контролировать», — сказал губернатор.
В плановом режиме водозабор будет обеспечивать южную часть города. При необходимости будет сделана перекачка. «Я поставил главе [города] задачу закончить работы до 2026 года. По расчетам экспертов, запасов воды хватит на ближайшие 25 лет», — заключил Куйвашев. Более подробно о вопросах и ответах на прямой линии, — в онлайн-трансляции URA.RU.
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