10 декабря 2024

У студентки УрФУ украли два миллиона

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка повелась на уловку аферистов
Девушка повелась на уловку аферистов Фото:

У 23-летней студентки Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге аферисты украли около двух миллионов рублей. Подробности истории URA.RU рассказал источник.

«В начале декабря девушке позвонила «сотрудница «Билайна» и попросила продиктовать код от ее «Госуслуг», чтобы якобы изменить ее паспортные данные в их базе. Затем студентка попыталась зайти в портал, но не смогла, поскольку сменился пароль. Пострадавшая обратилась в техподдержку, но с ней связался лжесотрудник Центробанка, заявивший, что на нее оформляют займы и кредиты. Действуя по его указке, она отдала мошенникам 1,9 млн рублей», — сказал собеседник агентства.

«Банкир» общался с ней в Telegram. Утром 10 декабря девушка увидела, что переписка удалена. Тогда она поняла, что ее обманули и обратилась за помощью в полицию.

В пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что проводят проверку. «Призываем горожан не доверять звонкам неизвестных с требованиями перечислить денежные средства. Представители правоохранительных органов и банков никогда не обращаются с подобными предложениями», — прокомментировали в ведомстве.

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У 23-летней студентки Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге аферисты украли около двух миллионов рублей. Подробности истории URA.RU рассказал источник. «В начале декабря девушке позвонила «сотрудница «Билайна» и попросила продиктовать код от ее «Госуслуг», чтобы якобы изменить ее паспортные данные в их базе. Затем студентка попыталась зайти в портал, но не смогла, поскольку сменился пароль. Пострадавшая обратилась в техподдержку, но с ней связался лжесотрудник Центробанка, заявивший, что на нее оформляют займы и кредиты. Действуя по его указке, она отдала мошенникам 1,9 млн рублей», — сказал собеседник агентства. «Банкир» общался с ней в Telegram. Утром 10 декабря девушка увидела, что переписка удалена. Тогда она поняла, что ее обманули и обратилась за помощью в полицию. В пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что проводят проверку. «Призываем горожан не доверять звонкам неизвестных с требованиями перечислить денежные средства. Представители правоохранительных органов и банков никогда не обращаются с подобными предложениями», — прокомментировали в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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