У студентки УрФУ украли два миллиона

11 декабря 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Девушка повелась на уловку аферистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У 23-летней студентки Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге аферисты украли около двух миллионов рублей. Подробности истории URA.RU рассказал источник. «В начале декабря девушке позвонила «сотрудница «Билайна» и попросила продиктовать код от ее «Госуслуг», чтобы якобы изменить ее паспортные данные в их базе. Затем студентка попыталась зайти в портал, но не смогла, поскольку сменился пароль. Пострадавшая обратилась в техподдержку, но с ней связался лжесотрудник Центробанка, заявивший, что на нее оформляют займы и кредиты. Действуя по его указке, она отдала мошенникам 1,9 млн рублей», — сказал собеседник агентства. «Банкир» общался с ней в Telegram. Утром 10 декабря девушка увидела, что переписка удалена. Тогда она поняла, что ее обманули и обратилась за помощью в полицию. В пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что проводят проверку. «Призываем горожан не доверять звонкам неизвестных с требованиями перечислить денежные средства. Представители правоохранительных органов и банков никогда не обращаются с подобными предложениями», — прокомментировали в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У 23-летней студентки Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге аферисты украли около двух миллионов рублей. Подробности истории URA.RU рассказал источник. «В начале декабря девушке позвонила «сотрудница «Билайна» и попросила продиктовать код от ее «Госуслуг», чтобы якобы изменить ее паспортные данные в их базе. Затем студентка попыталась зайти в портал, но не смогла, поскольку сменился пароль. Пострадавшая обратилась в техподдержку, но с ней связался лжесотрудник Центробанка, заявивший, что на нее оформляют займы и кредиты. Действуя по его указке, она отдала мошенникам 1,9 млн рублей», — сказал собеседник агентства. «Банкир» общался с ней в Telegram. Утром 10 декабря девушка увидела, что переписка удалена. Тогда она поняла, что ее обманули и обратилась за помощью в полицию. В пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что проводят проверку. «Призываем горожан не доверять звонкам неизвестных с требованиями перечислить денежные средства. Представители правоохранительных органов и банков никогда не обращаются с подобными предложениями», — прокомментировали в ведомстве.