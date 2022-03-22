Депутаты устроили разнос директору ЦПКиО Екатеринбурга. Он пришел к ним с планом реформ

22 марта 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

Прежде Павел Зубакин не сталкивался с такой публичной критикой от представителей власти Фото: Анна Майорова © URA.RU Комиссия думы Екатеринбурга по городскому хозяйству подвергла жесткой критике проект реформ, подготовленный руководством Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события. Во время своего выступления директор ЦПКиО Павел Зубакин, работающий в этой должности с июня 2021-го, рассказал, что предстоящим летом в парке отремонтируют летнюю эстраду, обустроят новую детскую площадку и благоустроят вход с улицы Щорса (проектно-сметная документация по этим объектам уже готова). «[Ремонт театра эстрады] изменит парк до неузнаваемости. Это невероятно сильная площадка. <…> [А] вход с ул. Щорса — самая болевая точка в учреждении», — объяснил важность преобразований Зубакин. Депутата Владимира Крицкого (бывшего вице-мэра по стройке и действующего девелопера) смутило отсутствие расчетов, как вырастет потребность парка в энергоресурсах после всех изменений. Также он высказал сомнения в необходимости благоустраивать вход со стороны Щорса без реконструкции ведущего к нему моста (по словам Зубакина, у города на это пока нет денег). А депутат Виктор Сомиков не увидел в презентации «изюминки», которая отличала бы ЦПКиО от других екатеринбургских парков. «Я не услышал и не увидел, как вы будете привлекать [в парк] инвесторов. <…> Как мы в ноябре с вами толкались, так вы и сейчас приходите с теми же самыми прожектами. Все-таки надо готовиться!» — сказал Сомиков. Новость по теме Куйвашев дал гарантии новому директору ЦПКиО Екатеринбурга На эти и многие другие замечания Зубакин либо не смог ответить конструктивно, либо ему не дали такой возможности (менеджера часто перебивали). «Мы рано начали смотреть этот вопрос, первое ваше выступление [перед депутатами в ноябре 2021-го] было более внятным. [У вас] нет комплексного понимания освоения территории», — подытожил часовую дискуссию председатель комиссии Александр Колесников. Депутаты сошлись на том, что не будут выносить доклад Зубакина на общее заседание гордумы, и напишут письмо на имя мэра Алексея Орлова с просьбой выделить деньги на разработку проекта планировки и межевания территории ЦПКиО в этом году. После заседания Зубакин, чью программу ранее одобрили губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов, сказал URA.RU, что понимает природу критики от депутатов и разделяет их обеспокоенность развитием ЦПКиО. «Мне кажется, что очень наболело», — отметил Зубакин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Комиссия думы Екатеринбурга по городскому хозяйству подвергла жесткой критике проект реформ, подготовленный руководством Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события. Во время своего выступления директор ЦПКиО Павел Зубакин, работающий в этой должности с июня 2021-го, рассказал, что предстоящим летом в парке отремонтируют летнюю эстраду, обустроят новую детскую площадку и благоустроят вход с улицы Щорса (проектно-сметная документация по этим объектам уже готова). «[Ремонт театра эстрады] изменит парк до неузнаваемости. Это невероятно сильная площадка. <…> [А] вход с ул. Щорса — самая болевая точка в учреждении», — объяснил важность преобразований Зубакин. Депутата Владимира Крицкого (бывшего вице-мэра по стройке и действующего девелопера) смутило отсутствие расчетов, как вырастет потребность парка в энергоресурсах после всех изменений. Также он высказал сомнения в необходимости благоустраивать вход со стороны Щорса без реконструкции ведущего к нему моста (по словам Зубакина, у города на это пока нет денег). А депутат Виктор Сомиков не увидел в презентации «изюминки», которая отличала бы ЦПКиО от других екатеринбургских парков. «Я не услышал и не увидел, как вы будете привлекать [в парк] инвесторов. <…> Как мы в ноябре с вами толкались, так вы и сейчас приходите с теми же самыми прожектами. Все-таки надо готовиться!» — сказал Сомиков. На эти и многие другие замечания Зубакин либо не смог ответить конструктивно, либо ему не дали такой возможности (менеджера часто перебивали). «Мы рано начали смотреть этот вопрос, первое ваше выступление [перед депутатами в ноябре 2021-го] было более внятным. [У вас] нет комплексного понимания освоения территории», — подытожил часовую дискуссию председатель комиссии Александр Колесников. Депутаты сошлись на том, что не будут выносить доклад Зубакина на общее заседание гордумы, и напишут письмо на имя мэра Алексея Орлова с просьбой выделить деньги на разработку проекта планировки и межевания территории ЦПКиО в этом году. После заседания Зубакин, чью программу ранее одобрили губернатор Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов, сказал URA.RU, что понимает природу критики от депутатов и разделяет их обеспокоенность развитием ЦПКиО. «Мне кажется, что очень наболело», — отметил Зубакин.