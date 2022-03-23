В ветклинике Тюмени клиентов назвали беженцами-экстремистами

Из-за негативного отзыва на ветклинику хозяев собаки обвинили в экстремизме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Клиентов «Зооцентра на Пермякова» в Тюмени обвинили в экстремизме, назвали беженцами и западенцами после того, как молодые люди оставили негативные отзывы на обслуживание их собаки в ветклинике. О ситуации URA.RU рассказала хозяйка животного Виктория.

«Мы пришли, чтобы поставить собаке прививку. После процедуры, когда врач вносил данные в ветпаспорт, она вписала туда наш старый адрес в Свердловской области, не спросив разрешения. Дело в том, что мы часто переезжаем, и не хотели заполнять эту графу, пока не осели в одном месте. На претензию сотрудница начала кричать, заперла двери в клинику. А когда мы написали отзыв, на нас полились оскорбления», — рассказала URA.RU Виктория.

Часть переписки между девушкой, ее молодым человеком и клиникой и сейчас можно почитать в сервисе 2GIS. Другие комментарии компании уже удалены, однако в редакции имеются их скриншоты.

«Сопровождающий мужик матюкается. Видимо, украинец, русские культурные люди», «Ведете себя как западенец», «Уважаемые компетентные органы, прошу провести следствие. Они не имеют прописки в Тюмени и могут быть экстремистски настроенными людьми, ведущими пропаганду расшатывания и развала нашего региона», — такие комментарии оставил аккаунт клиники.

«Из-за того, что мы не захотели указать адрес в паспорте собаки, сотрудница решила, что мы скрываемся, назвала нас беженцами. Мы граждане РФ. Да в любом случае, какое это имеет отношение к оказанию услуг? Мной написаны заявления в налоговую (нам не дали чек), Роспотребнадзор и прокуратуру», — рассказала Виктория.

Получить комментарий по ситуации в «Зооцентре на Пермякова» не удалось. Сотрудница, ответившая на звонок агентства, отказалась общаться по телефону. Она предложила журналисту приехать в клинику, но при уточнении деталей бросила трубку.

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