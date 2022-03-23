В ХМАО придут метели и порывистые ветры до 20 метров в секунду

24 марта 2022 в 19:15 Размер текста - 17 +

МЧС предупреждает о возможности заносов на дорогах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО 25 марта придут метели, сила ветра достигнет 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает окружное управление МЧС. «Днем 25 марта по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре ожидаются неблагоприятные метеорологические условия: местами сильный снег, метель, в большинстве районов сильный ветер порывами 15-20 м/с. На дорогах — снежные заносы», — написано в сообщении ведомства. По информации гидрометцентра ХМАО, в ночь с 24 по 25 марта ожидается переменная облачность. В отдельных районах метель, температура воздуха составит минус 5 — минус 10 градусов, в восточной половине округа до минус 12 — минус 17 градусов. Днем в западной половине округа пройдет небольшой, местами умеренный снег. По восточной половине снег будет умеренным, местами — сильным, в отдельных районах пройдут метели, сила ветра составит 15-20 метров в секунду, температура воздуха составит от минус 2 до плюс 3 градусов, местами понизится до минус 7. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Сургуте температура воздуха 24 марта понизится до минус 7 градусов, 25 марта ожидается потепление днем до 0 градусов и снег, а вечером вновь похолодает до минус 9-12 градусов. В Ханты-Мансийске в ночь с 24 на 24 марта температура воздуха составит от минус 6 до минус 4 градусов, утром 25 марта потеплеет до 0 градусов, пройдет снег. Ночью столбики термометров опустятся до минус 10 — минус 12 градусов. Холоднее всего будет в Нижневартовске — в ночь с 24 на 25 марта — до минус 9 градусов, днем — до минус 4 — минус 7 градусов, вечером воздух прогреется до минус 1 градуса, весь день, по сообщению синоптиков будет идти снег. Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупреждают о резких перепадах температуры в ХМАО. По прогнозу, ожидалось потепление до +6 градусов днем и понижение до -18 ночью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО 25 марта придут метели, сила ветра достигнет 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает окружное управление МЧС. «Днем 25 марта по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре ожидаются неблагоприятные метеорологические условия: местами сильный снег, метель, в большинстве районов сильный ветер порывами 15-20 м/с. На дорогах — снежные заносы», — написано в сообщении ведомства. По информации гидрометцентра ХМАО, в ночь с 24 по 25 марта ожидается переменная облачность. В отдельных районах метель, температура воздуха составит минус 5 — минус 10 градусов, в восточной половине округа до минус 12 — минус 17 градусов. Днем в западной половине округа пройдет небольшой, местами умеренный снег. По восточной половине снег будет умеренным, местами — сильным, в отдельных районах пройдут метели, сила ветра составит 15-20 метров в секунду, температура воздуха составит от минус 2 до плюс 3 градусов, местами понизится до минус 7. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Сургуте температура воздуха 24 марта понизится до минус 7 градусов, 25 марта ожидается потепление днем до 0 градусов и снег, а вечером вновь похолодает до минус 9-12 градусов. В Ханты-Мансийске в ночь с 24 на 24 марта температура воздуха составит от минус 6 до минус 4 градусов, утром 25 марта потеплеет до 0 градусов, пройдет снег. Ночью столбики термометров опустятся до минус 10 — минус 12 градусов. Холоднее всего будет в Нижневартовске — в ночь с 24 на 25 марта — до минус 9 градусов, днем — до минус 4 — минус 7 градусов, вечером воздух прогреется до минус 1 градуса, весь день, по сообщению синоптиков будет идти снег. Ранее URA.RU сообщало, что синоптики предупреждают о резких перепадах температуры в ХМАО. По прогнозу, ожидалось потепление до +6 градусов днем и понижение до -18 ночью.