28 марта 2022
26 марта 2022
25 марта 2022

В ХМАО экс-депутат продает квартиру за 9 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший зампредседателя думы в Югорске продает квартиру Фото:

Бывший заместитель председателя думы Югорска и секретарь местного отделения «Единой России» Михаил Бодак продает квартиру в центре города за 9 млн рублей. Объявление размещено на сайте «Авито».

«Продается 3х-комнатная квартира в самом центре Югорска. Дом кирпичный, построен в 2005 году. Квартира очень просторная, уютная, теплая. Комнаты изолированные, большая гостиная объединенная с кухней, 2 санузла, имеется кладовая, три застекленные лоджии. В квартире сделан дизайнерский ремонт по индивидуальному заказу», — сказано в объявлении.

Источник близкий к администрации города рассказал корреспонденту агентства, что Бодак покинул город и на данный момент проживает в Санкт-Петербурге. До осенних выборов он занимал должность заместителя спикера думы, однако после этого от участия в выборах отказался. В 2011 году по результатам конкурса Бодак был избран главой администрации города.

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Бывший заместитель председателя думы Югорска и секретарь местного отделения «Единой России» Михаил Бодак продает квартиру в центре города за 9 млн рублей. Объявление размещено на сайте «Авито». «Продается 3х-комнатная квартира в самом центре Югорска. Дом кирпичный, построен в 2005 году. Квартира очень просторная, уютная, теплая. Комнаты изолированные, большая гостиная объединенная с кухней, 2 санузла, имеется кладовая, три застекленные лоджии. В квартире сделан дизайнерский ремонт по индивидуальному заказу», — сказано в объявлении. Источник близкий к администрации города рассказал корреспонденту агентства, что Бодак покинул город и на данный момент проживает в Санкт-Петербурге. До осенних выборов он занимал должность заместителя спикера думы, однако после этого от участия в выборах отказался. В 2011 году по результатам конкурса Бодак был избран главой администрации города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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