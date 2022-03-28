В ХМАО экс-депутат продает квартиру за 9 млн рублей

Бывший заместитель председателя думы Югорска и секретарь местного отделения «Единой России» Михаил Бодак продает квартиру в центре города за 9 млн рублей. Объявление размещено на сайте «Авито».
«Продается 3х-комнатная квартира в самом центре Югорска. Дом кирпичный, построен в 2005 году. Квартира очень просторная, уютная, теплая. Комнаты изолированные, большая гостиная объединенная с кухней, 2 санузла, имеется кладовая, три застекленные лоджии. В квартире сделан дизайнерский ремонт по индивидуальному заказу», — сказано в объявлении.
Источник близкий к администрации города рассказал корреспонденту агентства, что Бодак покинул город и на данный момент проживает в Санкт-Петербурге. До осенних выборов он занимал должность заместителя спикера думы, однако после этого от участия в выборах отказался. В 2011 году по результатам конкурса Бодак был избран главой администрации города.
Бывший заместитель председателя думы Югорска и секретарь местного отделения «Единой России» Михаил Бодак продает квартиру в центре города за 9 млн рублей. Объявление размещено на сайте «Авито». «Продается 3х-комнатная квартира в самом центре Югорска. Дом кирпичный, построен в 2005 году. Квартира очень просторная, уютная, теплая. Комнаты изолированные, большая гостиная объединенная с кухней, 2 санузла, имеется кладовая, три застекленные лоджии. В квартире сделан дизайнерский ремонт по индивидуальному заказу», — сказано в объявлении. Источник близкий к администрации города рассказал корреспонденту агентства, что Бодак покинул город и на данный момент проживает в Санкт-Петербурге. До осенних выборов он занимал должность заместителя спикера думы, однако после этого от участия в выборах отказался. В 2011 году по результатам конкурса Бодак был избран главой администрации города.