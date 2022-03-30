30 марта 2022

«Дочка» «Роскосмоса» в Перми поможет с испытаниями для SSJ100

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Показательные полеты авиации на МАКС-2021. Москва, авиашоу, авиация, самолет, сухой, ssj100, PowerJet SaM146
ПД-8 должен стать заменой двигателю SaM146 Фото:

В Перми изготовят стенд, который поможет испытывать двигатели ПД-8 для авиалайнеров Sukhoi Superjet 100 и самолетов-амфибий Бе-200. Речь идет о создании автоматизированной системы управления. Его проектированием и монтажом займется предприятие «Протон-ПМ» (входит в структуры госкорпорации «Роскосмос»).

«Специалисты „Протон-ПМ“ спроектируют и смонтируют автоматизированную систему управления (АСУ) испытательного стенда, имитирующую подобную систему на двигателе ПД-8», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Протон-ПМ».

Разработкой авиадвигателя занимается ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»). Двигатель ПД-8 должен стать заменой французско-российских двигателям SaM146, которые сейчас установлены на SSJ100, а также украинским Д-436ТП на самолетах-амфибиях Бе-200.

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В Перми изготовят стенд, который поможет испытывать двигатели ПД-8 для авиалайнеров Sukhoi Superjet 100 и самолетов-амфибий Бе-200. Речь идет о создании автоматизированной системы управления. Его проектированием и монтажом займется предприятие «Протон-ПМ» (входит в структуры госкорпорации «Роскосмос»). «Специалисты „Протон-ПМ“ спроектируют и смонтируют автоматизированную систему управления (АСУ) испытательного стенда, имитирующую подобную систему на двигателе ПД-8», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Протон-ПМ». Разработкой авиадвигателя занимается ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»). Двигатель ПД-8 должен стать заменой французско-российских двигателям SaM146, которые сейчас установлены на SSJ100, а также украинским Д-436ТП на самолетах-амфибиях Бе-200.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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