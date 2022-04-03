Ушедшему в отставку мэру из ХМАО нашли замену

Виктор Таненков назначен врио главы города Покачи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На должность врио главы Покачей (ХМАО) был назначен вице-мэр Виктор Таненков. Он временно будет исполнять обязанности главы города в связи с отставкой Владимира Степуры. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«Один из заместителей главы города, Виктор Таненков, на данный момент является временно исполняющим полномочия главы города. Он заменил Владимира Степурау», — сказали в мэрии. И добавили, что на минувшем заседании думы депутаты приняли решение о начале конкурса на должность главы города.

Ранее URA.RU писало, что в конце марта стало известно об отставке глава Покачей Владимира Степуры. Губернатор ХМАО поддержала это решение. Источник агентства рассказал, что такое решение бывший глава города принял в связи с семейными обстоятельствами.