03 апреля 2022
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31 марта 2022

Ушедшему в отставку мэру из ХМАО нашли замену

© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация главы Звериноголовского района Михаила Шейгец. С. Звериноголовское, депутат, чиновник, портфель, назначение
Виктор Таненков назначен врио главы города Покачи Фото:

На должность врио главы Покачей (ХМАО) был назначен вице-мэр Виктор Таненков. Он временно будет исполнять обязанности главы города в связи с отставкой Владимира Степуры. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«Один из заместителей главы города, Виктор Таненков, на данный момент является временно исполняющим полномочия главы города. Он заменил Владимира Степурау», — сказали в мэрии. И добавили, что на минувшем заседании думы депутаты приняли решение о начале конкурса на должность главы города.

Ранее URA.RU писало, что в конце марта стало известно об отставке глава Покачей Владимира Степуры. Губернатор ХМАО поддержала это решение. Источник агентства рассказал, что такое решение бывший глава города принял в связи с семейными обстоятельствами.

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На должность врио главы Покачей (ХМАО) был назначен вице-мэр Виктор Таненков. Он временно будет исполнять обязанности главы города в связи с отставкой Владимира Степуры. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «Один из заместителей главы города, Виктор Таненков, на данный момент является временно исполняющим полномочия главы города. Он заменил Владимира Степурау», — сказали в мэрии. И добавили, что на минувшем заседании думы депутаты приняли решение о начале конкурса на должность главы города. Ранее URA.RU писало, что в конце марта стало известно об отставке глава Покачей Владимира Степуры. Губернатор ХМАО поддержала это решение. Источник агентства рассказал, что такое решение бывший глава города принял в связи с семейными обстоятельствами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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