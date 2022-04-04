Погибшего на Украине курганца представили к госнаграде

В Макушинском округе простились с военнослужащим, погибшим на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Макушинском муниципальном округе Курганской области прошли похороны Андрея Семенова, погибшего во время спецоперации на Украине. Информацию о гибели военнослужащего URA.RU подтвердили в областном военкомате. По данным администрации округа, Семенова посмертно представили к государственной награде.

«Жители Макушинского муниципального округа проводили в последний путь Андрея Семенова, погибшего при исполнении воинского долга во время проведении спецоперации российских войск на Украине. Посмертно представлен к награждению государственной наградой», — сообщает администрация округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным администрации, Семенов учился в Макушинской средней общеобразовательной школе №1, а в 2021 году окончил Курганский государственный колледж. После окончания колледжа он заключил контракт на прохождение воинской службы, служил механиком-водителем эвакуационного отделения взвода обеспечения.

Погибший солдат был старшим из трех сыновей, в этом году ему бы исполнился 21 год. «Он всегда отличался готовностью прийти на помощь товарищам в любой сложной ситуации. Честный, скромный, веселый и смелый — таким Андрей останется в памяти близких, соседей, друзей и одноклассников», — сообщают в администрации округа.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм, из которых следует, что в марте украинские войска планировали начать боевые действия на Донбассе. Таким образом, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса, заявляют в Минобороны. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые финансировались США.

Похороны погибшего бойца прошли со всеми почестями Фото: Администрация Макушинского муниципального округа, «ВКонтакте»

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