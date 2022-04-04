Пермяки из-за нехватки бумаги останутся без коммунальных счетов

В «Пермэнергосбыте» пояснили, что стоимость типографских услуг выросла в 2,5 раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

ПАО «Пермэнергосбыт», которое является сбытовой компанией по поставке электроэнергии жителям, уведомило потребителей, что намерено отказаться от части «бумажных» квитанций из-за возможных проблем с бумагой и типографиями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Начиная с апреля ПАО „Пермэнергосбыт“ переходит на электронный способ доставки платежных документов (квитанций) части потребителей-физических лиц. Это связано с вероятными затруднениями при размещении заказов на печать квитанций в типографиях, поскольку часть расходных материалов ранее импортировалась из-за рубежа», — отметили в «Пермэнергосбыте». Источник в компании пояснил, что стоимость типографских услуг и бумаги выросла примерно в 2,5 раза.

Электронные квитанции получать будут все потребители, которые пользуются личным кабинетом на сайте и/или мобильным приложением, а также те, кто предоставил свой адрес электронной почты для направления корреспонденции. Как сообщили в «Пермэнергосбыте» 300 тысяч пермяков уже отказались от «бумаги» и выбрали способ получения платежного документа на электронную почту. Бумажные квитанции получать будут только те потребители, которые никогда не прибегали к интернет-сервисам компании.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за разрыва логистических цепочек на фоне усиленного санкционного давления на РФ, пермяки пожаловались на резкий рост цен на бумагу и чековую ленту. Во многом в этом виноваты спекулянты.

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