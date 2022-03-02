Челябинский губернатор создал штаб по сдерживанию цен на продукты

Алексей Текслер заявил, что область сформировала устойчивое развитие АПК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 3 марта создал в регионе штаб по сдерживанию цен на продукты. Его возглавил заместитель губернатора Сергей Сушков. Об этом Текслер объявил на совещании с руководителями агрокомпаний и федеральных сетей, заявили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Руководством страны поставлена задача обеспечить надежное функционирование нашей экономики в условиях санкций и агрессивных мер со стороны Запада. Это актуально и для сферы производства и сбыта продуктов питания», — отметил Текслер.

Основное направление совместной работы — минимизация негативного воздействия санкций. Задача властей и участников рынка обеспечить стабильное, бесперебойное снабжение продуктами питания и товарами первой необходимости населения. Не допустить немотивированного роста цен на продукты.

На региональном уровне в этом году в бюджете утверждено увеличение поддержки основных отраслей АПК. Штабу предстоит обеспечить бесперебойную работу всех предприятий АПК, баз, складов, магазинов и всего ритейла.