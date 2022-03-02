02 марта 2022

Челябинский губернатор создал штаб по сдерживанию цен на продукты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на церемонии награждения призеров, участников и их тренеров XVI летних Паралимпийских игр 2020 в Токио. Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер заявил, что область сформировала устойчивое развитие АПК Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 3 марта создал в регионе штаб по сдерживанию цен на продукты. Его возглавил заместитель губернатора Сергей Сушков. Об этом Текслер объявил на совещании с руководителями агрокомпаний и федеральных сетей, заявили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Руководством страны поставлена задача обеспечить надежное функционирование нашей экономики в условиях санкций и агрессивных мер со стороны Запада. Это актуально и для сферы производства и сбыта продуктов питания», — отметил Текслер.

Основное направление совместной работы — минимизация негативного воздействия санкций. Задача властей и участников рынка обеспечить стабильное, бесперебойное снабжение продуктами питания и товарами первой необходимости населения. Не допустить немотивированного роста цен на продукты.

На региональном уровне в этом году в бюджете утверждено увеличение поддержки основных отраслей АПК. Штабу предстоит обеспечить бесперебойную работу всех предприятий АПК, баз, складов, магазинов и всего ритейла.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 3 марта создал в регионе штаб по сдерживанию цен на продукты. Его возглавил заместитель губернатора Сергей Сушков. Об этом Текслер объявил на совещании с руководителями агрокомпаний и федеральных сетей, заявили URA.RU в пресс-службе главы региона. «Руководством страны поставлена задача обеспечить надежное функционирование нашей экономики в условиях санкций и агрессивных мер со стороны Запада. Это актуально и для сферы производства и сбыта продуктов питания», — отметил Текслер. Основное направление совместной работы — минимизация негативного воздействия санкций. Задача властей и участников рынка обеспечить стабильное, бесперебойное снабжение продуктами питания и товарами первой необходимости населения. Не допустить немотивированного роста цен на продукты. На региональном уровне в этом году в бюджете утверждено увеличение поддержки основных отраслей АПК. Штабу предстоит обеспечить бесперебойную работу всех предприятий АПК, баз, складов, магазинов и всего ритейла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...