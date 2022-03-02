Челябинский губернатор создал штаб по сдерживанию цен на продукты

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 3 марта создал в регионе штаб по сдерживанию цен на продукты. Его возглавил заместитель губернатора Сергей Сушков. Об этом Текслер объявил на совещании с руководителями агрокомпаний и федеральных сетей, заявили URA.RU в пресс-службе главы региона.
«Руководством страны поставлена задача обеспечить надежное функционирование нашей экономики в условиях санкций и агрессивных мер со стороны Запада. Это актуально и для сферы производства и сбыта продуктов питания», — отметил Текслер.
Основное направление совместной работы — минимизация негативного воздействия санкций. Задача властей и участников рынка обеспечить стабильное, бесперебойное снабжение продуктами питания и товарами первой необходимости населения. Не допустить немотивированного роста цен на продукты.
На региональном уровне в этом году в бюджете утверждено увеличение поддержки основных отраслей АПК. Штабу предстоит обеспечить бесперебойную работу всех предприятий АПК, баз, складов, магазинов и всего ритейла.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 3 марта создал в регионе штаб по сдерживанию цен на продукты. Его возглавил заместитель губернатора Сергей Сушков. Об этом Текслер объявил на совещании с руководителями агрокомпаний и федеральных сетей, заявили URA.RU в пресс-службе главы региона. «Руководством страны поставлена задача обеспечить надежное функционирование нашей экономики в условиях санкций и агрессивных мер со стороны Запада. Это актуально и для сферы производства и сбыта продуктов питания», — отметил Текслер. Основное направление совместной работы — минимизация негативного воздействия санкций. Задача властей и участников рынка обеспечить стабильное, бесперебойное снабжение продуктами питания и товарами первой необходимости населения. Не допустить немотивированного роста цен на продукты. На региональном уровне в этом году в бюджете утверждено увеличение поддержки основных отраслей АПК. Штабу предстоит обеспечить бесперебойную работу всех предприятий АПК, баз, складов, магазинов и всего ритейла.