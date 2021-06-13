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Курировать ремонт дорог в Сургуте будет московский бизнесмен

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекция городских дорог главой Сургута Шуваловым Вадимом и председателем Думы города Краснояровой Надеждой. Сургут, дорожное покрытие, ремонт дороги, пролетарский проспект
Дмитрий Лифанов будет курировать все работы по замене асфальта Фото:

Глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов назначил нового директора МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и коммунального комплекса», который будет курировать все работы по замене асфальта в городе. Им стал московский предприниматель Дмитрий Лифанов. Эту информацию URA.RU подтвердили в управлении массовых коммуникаций городской администрации.

«Глава Сургута Андрей Филатов подписал 15 июня распоряжение о приеме на работу на эту должность Дмитрия Лифанова. До назначения он работал генеральным директором ЗАО «Capital oil» (Москва). До этого — занимал руководящие должности в ряде ресурсоснабжающих предприятий Саратовской и Пензенской области. Имеет также опыт работы на муниципальной и государственной службе в других регионах. У него высшее образование, специальность — «государственное и муниципальное управление», — прокомментировали назначение в управлении массовых коммуникаций мэрии.

Источник URA.RU из дорожной отрасли предположил, что новый директор проведет кадровую зачистку в учреждении. «Там на руководящей должности значится, например, бывший полицейский. Сомневаюсь, что он много понимает в технологиях укладки асфальта», — считает собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что прежний директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и коммунального комплекса» Олег Черемисин ушел в отставку. В этой должности он пробыл около года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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