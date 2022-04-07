Политолог объяснил, зачем Западу нужна была провокация в Буче

США запустили фейк о Буче чтобы принять резолюцию о ленд-лизе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Фейк с массовым убийством мирных жителей в Буче был нужен Западу, чтобы очернить российское руководство и принять резолюцию о так называемом ленд-лизе. Об этом заявил в интервью URA.RU директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

«[Провокация была нужна], чтобы заработали дополнительные санкции, началась высылка российских дипломатов, американский сенат принял резолюцию о так называемом ленд-лизе. Причем, эта резолюция готовилась до начала спецоперации. Напомню, этот закон существовал с 1941 по 1945 годы и был направлен против гитлеровской Германии. Чтобы принять его, с политико-идеологической точки зрения США нужно было поставить Россию на одну доску с гитлеровской Германией. А как это можно сделать? Только показав ее якобы зверское лицо», — объяснил Подберезкин.

Эксперт отметил, что США взяли под свой контроль многие международные институты, в том числе Совет безопасности ООН. Именно поэтому организация и отклонила предложение Москвы созвать срочное заседание после провокации в Буче. «В данном случае США управляли повесткой дня Совбеза ООН, когда там председательствовала Великобритания», — подчеркнул политолог.

Эксперт считает, что объективное международное расследовании фейка о массовых убийствах будет возможно только после поражения нацистского режима на Украине. Подберезкин добавил, что лишь тогда получиться устроить своеобразный Нюрнберг.

«До тех пор, пока не будет победы, и объективного расследования не будет. Представьте себе объективный Нюрнберг, например после завершения Сталинградской битвы в 1943 году между Курской битвой и операцией „Багратион“. Это маловероятно», — резюмировал политолог.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Глава РФ Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию Украины. Армия России освобождает жителей Донецкой и Луганской народных республик после восьмилетнего геноцида со стороны украинских националистов, объяснил президент.

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