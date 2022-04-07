В МЧС Нижневартовска заверили, что повторного взрыва не произойдет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На насосной станции в Нижневартовске, где произошел взрыв газа, ведутся работы по устранению последствий. Риск повторного взрыва отсутствует. Об этом рассказал глава управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижневартовска Вадим Татаренков.

«В настоящее время проходит информация о том, что возможен повторный взрыв газа на объекте канализационно-насосной станции и проводится эвакуация населения. Со всей ответственностью заявляю, что эта информация не соответствует действительности», — заверил Татаренков.

Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия проводят мероприятия по ликвидации последствий взрыва. Также проводится замер газа в воздухе. «В настоящее время объект готовится к полноценному запуску», — заключил Татаренков.

Ранее URA.RU писало, что утром на насосной станции в Нижневартовске произошел взрыв газа, в результате которого пострадали пять человек. Четверо из них оказались в тяжелом состоянии. Журналист агентства с места происшествия показал последствия взрыва.