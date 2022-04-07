07 апреля 2022

В МЧС опровергли возможность еще одного взрыва в Нижневартовске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новой техники МЧС на площади Ленина. Курган, мчс, сотрудники мчс, мчс курган
В МЧС Нижневартовска заверили, что повторного взрыва не произойдет Фото:

На насосной станции в Нижневартовске, где произошел взрыв газа, ведутся работы по устранению последствий. Риск повторного взрыва отсутствует. Об этом рассказал глава управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижневартовска Вадим Татаренков.

«В настоящее время проходит информация о том, что возможен повторный взрыв газа на объекте канализационно-насосной станции и проводится эвакуация населения. Со всей ответственностью заявляю, что эта информация не соответствует действительности», — заверил Татаренков.

Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия проводят мероприятия по ликвидации последствий взрыва. Также проводится замер газа в воздухе. «В настоящее время объект готовится к полноценному запуску», — заключил Татаренков.

Ранее URA.RU писало, что утром на насосной станции в Нижневартовске произошел взрыв газа, в результате которого пострадали пять человек. Четверо из них оказались в тяжелом состоянии. Журналист агентства с места происшествия показал последствия взрыва.

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На насосной станции в Нижневартовске, где произошел взрыв газа, ведутся работы по устранению последствий. Риск повторного взрыва отсутствует. Об этом рассказал глава управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижневартовска Вадим Татаренков. «В настоящее время проходит информация о том, что возможен повторный взрыв газа на объекте канализационно-насосной станции и проводится эвакуация населения. Со всей ответственностью заявляю, что эта информация не соответствует действительности», — заверил Татаренков. Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия проводят мероприятия по ликвидации последствий взрыва. Также проводится замер газа в воздухе. «В настоящее время объект готовится к полноценному запуску», — заключил Татаренков. Ранее URA.RU писало, что утром на насосной станции в Нижневартовске произошел взрыв газа, в результате которого пострадали пять человек. Четверо из них оказались в тяжелом состоянии. Журналист агентства с места происшествия показал последствия взрыва.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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