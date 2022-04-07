Власти сообщили о гибели 19-летнего пермского контрактника

19-летний пермяк погиб на территории ЛДНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации в Донбассе погиб 19-летний военнослужащий из Пермского края Андрей Фоминцев. Об этом сообщается на сайте администрации Чусовского городского округа.

«C бoльшoй гopeчью и пpиcкopбиeм cooбщaем, чтo в ходе специальной операции на территории ДНР, ЛНР пoгиб наш земляк, житeль поселка Всесвятский 19-летний Андрей Фоминцев. Πpинoсим cвoи глyбoкиe coбoлeзнoвaния poдным и близким coлдaтa», — говорится в размещенном на сайте мэрии сообщении. Военнослужащий проходил контрактную службу в Белгородской области.

Войска РФ проводят на территории Украины спецоперацию с 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ее цель — денацификация и демилитаризация Украины, а не оккупация территории страны. Приоритетом российских войск, по его словам, является исключение напрасных жертв среди мирного населения.

19-летний Андрей Фоминцев проходил контрактную службу в Белгородской области Фото: сайт администрации Чусовского городского округа