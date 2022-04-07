07 апреля 2022

Власти сообщили о гибели 19-летнего пермского контрактника

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, военные, солдаты, шапка, армия, военная форма
19-летний пермяк погиб на территории ЛДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации в Донбассе погиб 19-летний военнослужащий из Пермского края Андрей Фоминцев. Об этом сообщается на сайте администрации Чусовского городского округа.

«C бoльшoй гopeчью и пpиcкopбиeм cooбщaем, чтo в ходе специальной операции на территории ДНР, ЛНР пoгиб наш земляк, житeль поселка Всесвятский 19-летний Андрей Фоминцев. Πpинoсим cвoи глyбoкиe coбoлeзнoвaния poдным и близким coлдaтa», — говорится в размещенном на сайте мэрии сообщении. Военнослужащий проходил контрактную службу в Белгородской области.

Войска РФ проводят на территории Украины спецоперацию с 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ее цель — денацификация и демилитаризация Украины, а не оккупация территории страны. Приоритетом российских войск, по его словам, является исключение напрасных жертв среди мирного населения.

19-летний Андрей Фоминцев проходил контрактную службу в Белгородской области
Фото:

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В ходе спецоперации в Донбассе погиб 19-летний военнослужащий из Пермского края Андрей Фоминцев. Об этом сообщается на сайте администрации Чусовского городского округа. «C бoльшoй гopeчью и пpиcкopбиeм cooбщaем, чтo в ходе специальной операции на территории ДНР, ЛНР пoгиб наш земляк, житeль поселка Всесвятский 19-летний Андрей Фоминцев. Πpинoсим cвoи глyбoкиe coбoлeзнoвaния poдным и близким coлдaтa», — говорится в размещенном на сайте мэрии сообщении. Военнослужащий проходил контрактную службу в Белгородской области. Войска РФ проводят на территории Украины спецоперацию с 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ее цель — денацификация и демилитаризация Украины, а не оккупация территории страны. Приоритетом российских войск, по его словам, является исключение напрасных жертв среди мирного населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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