По словам отца, попрощаться с Русланом придет около двухсот человек (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Отец погибшего в ходе спецоперации на Украине челябинского военного старшего сержанта Руслана Кусаева рассказал URA.RU о своем сыне. По словам отца, Руслан всегда искал интересные занятия, не мог сидеть на месте.

«В детстве был как все дети, хулиганил немного. Но был справедливым, заступался за всех. Занимался легкой атлетикой, баскетболом. Всегда мой дембельский альбом разглядывал. После 9 класса поступил учиться в Челябинск, но так и не доучился, и в 18 лет пошел в армию. Служил в Ростове-на-Дону в военно-воздушных силах. За время срочной службы успел получить звание младшего сержанта», — рассказал URA.RU отец погибшего военнослужащего

Отец добавил, что после армии Руслан не захотел работать с ним на стройке, и поехал в Ставрополь устраиваться служить по контракту. Однако в Ставрополе не получилось устроиться. Тогда Руслан вернулся домой, и попробовал попасть в спецназ. На этот раз все получилось, в спецназ приняли. По словам отца, за спиной у Руслана были две командировки в Чечню. Там он сдал на краповый берет. Со временем дослужился до командира взвода, получил звание старшего сержанта.

«После окончания контракта его позвали в морскую пехоту, ну он и согласился. Я у него спрашивал, зачем он согласился. А он мне: „Скучно здесь, батя, на месте сидеть. Неинтересно“. Вот и попал на Украину», — рассказал URA.RU отец Руслана.

Новость о гибели сына родителям рассказала жена Руслана. Отец узнал от сослуживцев сына, что он погиб еще 21 марта, но его тело долго не могли достать. Похороны Руслана состоятся 12 апреля.

Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. Как отметили в Минобороны РФ, российские солдаты отважно выполняют свой служебный долг. Спецоперация призвана закончить боевые действия на территориях Донбасса, и предотвратить геноцид его населения.

Краповый беерт Руслан Кусаев получил во время командировки в Чечню Фото: семейный архив семьи Кусаевых

После окончания службы в спецназе, Руслан пошел в морпехи Фото: семейный архив семьи Кусаевых

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