Политолог Экван: США не справились с мировым господством

12 апреля 2022 в 06:15 Размер текста - 17 +

США не смогли доказать всему миру свою влиятельность из-за спецоперации на Украине, считает Сэмане Экван Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не смогли справиться с ролью доминирующей силы в мире, потому не могут помочь Украине в противостоянии с Россией. Такое мнение выразила политолог Сэмане Экван в своей колонке для Kayhan. США не смогли доказать, что способны влиять на мировые дела, когда спустя 20 лет ушли из Афганистана, оставив страну в слабом положении по отношению к талибам («Талибан», организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), пишет Сэмане Экван. Затем политическое положение Вашингтона в мире рухнуло после того, как американские власти «признали, что не могут воевать с Россией в ответ на множество просьб президента Украины Владимира Зеленского защитить его страну», добавила она. По словам политолога, снижение влияния США в мире обусловлено тем, что они не смогли правильно использовать такие инструменты давления, как санкции и вооруженные силы. «Одной из причин неспособности Америки донести свой смысл всему миру являются ее просчеты в различных областях, которые приводят к провалам внешней политики США… [в результате они] потеряли позиции в военной, политической и экономической сферах мира», — резюмировала Экван. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте — уже 54%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

США не смогли справиться с ролью доминирующей силы в мире, потому не могут помочь Украине в противостоянии с Россией. Такое мнение выразила политолог Сэмане Экван в своей колонке для Kayhan. США не смогли доказать, что способны влиять на мировые дела, когда спустя 20 лет ушли из Афганистана, оставив страну в слабом положении по отношению к талибам («Талибан», организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), пишет Сэмане Экван. Затем политическое положение Вашингтона в мире рухнуло после того, как американские власти «признали, что не могут воевать с Россией в ответ на множество просьб президента Украины Владимира Зеленского защитить его страну», добавила она. По словам политолога, снижение влияния США в мире обусловлено тем, что они не смогли правильно использовать такие инструменты давления, как санкции и вооруженные силы. «Одной из причин неспособности Америки донести свой смысл всему миру являются ее просчеты в различных областях, которые приводят к провалам внешней политики США… [в результате они] потеряли позиции в военной, политической и экономической сферах мира», — резюмировала Экван. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте — уже 54%.