11 апреля 2022
08 апреля 2022

Власти ЯНАО и РЖД разрабатывают меры поддержки строительства

© Служба новостей «URA.RU»
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Разрабатывается программа по снижению себестоимости строительных материалов Фото:

Департамент транспорта ЯНАО совестно с РЖД разрабатывают программу поддержки строительной отрасли. Об этом на региональном совещании сообщил заместитель губернатора Александр Подорога.

«Директор департамента транспорта Напольских Денис Иванович вместе с РЖД разрабатывают большую программу по снижению себестоимости транспортных затрат по доставке щебня и других материалов. Уже эти договоренности есть, что существенно облегчит вашу [строительных компаний] работу», — сообщил Александр Подорога.

Директор департамента строительства добавил, что каждый понедельник в девять утра будет проводить стрим для представителей строительных организаций Ямала, на котором они смогут задать интересующие вопросы. Также власти сообщили, что все объекты строительства буду реализованы, финансирование программы не сократилось.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО создадут региональный штаб по борьбе с долгостроями. Помимо строительной отрасли он будет обеспечивать функционирования дорожной отрасли и сферы жилищно-коммунального хозяйства.

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Департамент транспорта ЯНАО совестно с РЖД разрабатывают программу поддержки строительной отрасли. Об этом на региональном совещании сообщил заместитель губернатора Александр Подорога. «Директор департамента транспорта Напольских Денис Иванович вместе с РЖД разрабатывают большую программу по снижению себестоимости транспортных затрат по доставке щебня и других материалов. Уже эти договоренности есть, что существенно облегчит вашу [строительных компаний] работу», — сообщил Александр Подорога. Директор департамента строительства добавил, что каждый понедельник в девять утра будет проводить стрим для представителей строительных организаций Ямала, на котором они смогут задать интересующие вопросы. Также власти сообщили, что все объекты строительства буду реализованы, финансирование программы не сократилось. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО создадут региональный штаб по борьбе с долгостроями. Помимо строительной отрасли он будет обеспечивать функционирования дорожной отрасли и сферы жилищно-коммунального хозяйства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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