Совфед одобрил штрафы за приравнивание СССР к нацистской Германии

13 апреля 2022 в 17:37 Размер текста - 17 +

Штраф за сравнение СССР с нацистской Германией для обычных россиян составляет 2 тысячи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совет Федерации одобрил закон о введении административного наказания за приравнивание роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента РФ. Для юридических лиц предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей. В частности запрещено публично отождествлять действия руководства СССР с действиями руководства нацистской Германии, отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Советского Союза при освобождении Европы. «Наказание за указанные правонарушения предусматривается в виде административного штрафа: для граждан — до двух тысяч рублей; для должностных лиц — до четырех тысяч рублей, для юридических лиц — до пятидесяти тысяч рублей. За повторное совершение предусмотрены более серьезные санкции», — сообщается на сайте Совфеда. Закон был создан в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина. В Совфеде считают, что в последние годы участились попытки переписать историю. Политологи уверены, что этот закон поможет России бороться с фальсификациями об итогах Второй мировой войны, передает RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Совет Федерации одобрил закон о введении административного наказания за приравнивание роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента РФ. Для юридических лиц предусмотрены штрафы до 50 тысяч рублей. В частности запрещено публично отождествлять действия руководства СССР с действиями руководства нацистской Германии, отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Советского Союза при освобождении Европы. «Наказание за указанные правонарушения предусматривается в виде административного штрафа: для граждан — до двух тысяч рублей; для должностных лиц — до четырех тысяч рублей, для юридических лиц — до пятидесяти тысяч рублей. За повторное совершение предусмотрены более серьезные санкции», — сообщается на сайте Совфеда. Закон был создан в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина. В Совфеде считают, что в последние годы участились попытки переписать историю. Политологи уверены, что этот закон поможет России бороться с фальсификациями об итогах Второй мировой войны, передает RT.