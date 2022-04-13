По сообщению источника, представление с требованием устранить нарушения вскоре будет направлено в мэрию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура нашла нарушения в процессе трудоустройства действующих депутатов от «Единой России» из Нефтеюганска. Претензии возникли к Ивану Мурзину, руководителю коммунальной компании «Югансктранстеплосервис», к директору театра кукол Елене Власовой и руководителю МУПа «Школьное питание» Яну Ковалю. Об этом URA.RU рассказал источник из правоохранительных органов.

«Прокуратура провела проверку по обращению общественника. Надзорное ведомство нашло нарушения при приеме на работу Коваля, Мурзина и Власовой. У них найдены различные нарушения, Мурзин, к примеру, не соответствует должности из-за нехватки опыта, он отработал менее пяти лет по соответствующему профилю», — говорит информатор.

Все назначения, судя по данным из открытых источников, произошли после того, как все трое стали депутатами. Источник уточнил, что Власова при трудоустройстве на муниципальную должность не указала один из своих банковских счетов. «Есть вероятность, что таким образом она могла избежать декларирования какого-либо дохода», — добавил информатор. Коваль же, исходя из доводов прокуратуры, устроился на работу на руководящую должность, якобы не имея достаточного для этого опыта. Похожая ситуация и у Мурзина. По мнению инсайдера из числа силовиков, его образование и опыт работы вероятно не позволяют ему занимать нынешнюю должность. Источник добавил, что в ближайшее время представления о нарушениях будут направлены в адрес главы муниципалитета Эльвиры Бугай. В пресс-службу прокуратуры ХМАО отправлен запрос, с просьбой прокомментировать доводы инсайдера. Там обещали ответить на запрос поздней. До Мурзина, Власовой и Коваля журналист URA.RU не дозвонился, но мы обязательно опубликуем их точку зрения, если они предоставят свой комментарий по теме.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам