21 ноября 2024

В ХМАО на стройке с крыши ТЮЗа упал рабочий и сломал позвоночник

С крыши ТЮЗа в Нижневартовске упал строитель и сломал позвоночник
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске с крыши ТЮЗа упал строитель и сломал позвоночник
В Нижневартовске с крыши ТЮЗа упал строитель и сломал позвоночник Фото:

В Нижневартовске на стройплощадке с крыши ТЮЗа сорвался рабочий и сломал позвоночник. Сейчас ему уже сделали операцию, и он начал двигаться. Об этом URA.RU сообщает источник, знакомый с обстоятельствами ЧП.

«С крыши рабочий упал, так как был без страховки. К счастью, остался жив, на данный момент операция проведена, он лежит в реанимации», — сообщил источник. Другой собеседник агентства рассказал, что после падения рабочему парализовало ноги, но после операции он начал восстанавливаться и двигаться.

В приемной театра сообщили, что исполняющий обязанности директора Татьяна Кононенко на данный момент отсутствует. Она уехала на стройку. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили, что сообщение об инциденте поступало. Однако на данный момент материалы по происшествию находятся у следственного комитета, проводится проверка. В пресс-службе СУ СК по ХМАО попросили направить официальный запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в прошлом году здание театра юного зрителя было закрыто на капитальный ремонт. К этому учреждение готовилось несколько лет.

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В Нижневартовске на стройплощадке с крыши ТЮЗа сорвался рабочий и сломал позвоночник. Сейчас ему уже сделали операцию, и он начал двигаться. Об этом URA.RU сообщает источник, знакомый с обстоятельствами ЧП. «С крыши рабочий упал, так как был без страховки. К счастью, остался жив, на данный момент операция проведена, он лежит в реанимации», — сообщил источник. Другой собеседник агентства рассказал, что после падения рабочему парализовало ноги, но после операции он начал восстанавливаться и двигаться. В приемной театра сообщили, что исполняющий обязанности директора Татьяна Кононенко на данный момент отсутствует. Она уехала на стройку. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили, что сообщение об инциденте поступало. Однако на данный момент материалы по происшествию находятся у следственного комитета, проводится проверка. В пресс-службе СУ СК по ХМАО попросили направить официальный запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в прошлом году здание театра юного зрителя было закрыто на капитальный ремонт. К этому учреждение готовилось несколько лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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