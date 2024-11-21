В ХМАО на стройке с крыши ТЮЗа упал рабочий и сломал позвоночник

В Нижневартовске на стройплощадке с крыши ТЮЗа сорвался рабочий и сломал позвоночник. Сейчас ему уже сделали операцию, и он начал двигаться. Об этом URA.RU сообщает источник, знакомый с обстоятельствами ЧП.
«С крыши рабочий упал, так как был без страховки. К счастью, остался жив, на данный момент операция проведена, он лежит в реанимации», — сообщил источник. Другой собеседник агентства рассказал, что после падения рабочему парализовало ноги, но после операции он начал восстанавливаться и двигаться.
В приемной театра сообщили, что исполняющий обязанности директора Татьяна Кононенко на данный момент отсутствует. Она уехала на стройку. В пресс-службе УМВД по ХМАО подтвердили, что сообщение об инциденте поступало. Однако на данный момент материалы по происшествию находятся у следственного комитета, проводится проверка. В пресс-службе СУ СК по ХМАО попросили направить официальный запрос, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в прошлом году здание театра юного зрителя было закрыто на капитальный ремонт. К этому учреждение готовилось несколько лет.
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