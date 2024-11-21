В доме депутата из ХМАО произошел пожар

В доме депутата городской думы Мегиона (ХМАО) Виктора Макарова произошел пожар. Он рассказал URA.RU, что после ремонтных работ у него в кабинете задымились компьютеры. Перед пожаром Макаров намеревался опубликовать компромат на власти.
«Меня, можно сказать, подожгли. После того, как я рассказал людям, что собираюсь разместить у себя на странице компромат. Потом приехали электрики, начали вести какие-то работы на столбе. После этого происходит резкий хлопок, у меня взрываются компьютеры, я хватаю огнетушитель. Супруга бежит к электрикам — говорит, „что вы делаете, у нас пожар“. Я потушил компьютеры из огнетушителя, вызвал пожарных», — заявил Макаров.
Депутат написал заявление в полицию. «Я считаю, что это покушение на жизнь. Это хорошо, что мы с женой работали в тот день из дома. Если бы были только дети, произошла бы трагедия», — пожаловался Макаров.
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