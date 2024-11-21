21 ноября 2024

В доме депутата из ХМАО произошел пожар

В доме депутата Макарова из Мегиона сгорели компьютеры
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат потушил возгорание до приезда пожарных
Депутат потушил возгорание до приезда пожарных Фото:

В доме депутата городской думы Мегиона (ХМАО) Виктора Макарова произошел пожар. Он рассказал URA.RU, что после ремонтных работ у него в кабинете задымились компьютеры. Перед пожаром Макаров намеревался опубликовать компромат на власти.

«Меня, можно сказать, подожгли. После того, как я рассказал людям, что собираюсь разместить у себя на странице компромат. Потом приехали электрики, начали вести какие-то работы на столбе. После этого происходит резкий хлопок, у меня взрываются компьютеры, я хватаю огнетушитель. Супруга бежит к электрикам — говорит, „что вы делаете, у нас пожар“. Я потушил компьютеры из огнетушителя, вызвал пожарных», — заявил Макаров.

Депутат написал заявление в полицию. «Я считаю, что это покушение на жизнь. Это хорошо, что мы с женой работали в тот день из дома. Если бы были только дети, произошла бы трагедия», — пожаловался Макаров.

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В доме депутата городской думы Мегиона (ХМАО) Виктора Макарова произошел пожар. Он рассказал URA.RU, что после ремонтных работ у него в кабинете задымились компьютеры. Перед пожаром Макаров намеревался опубликовать компромат на власти. «Меня, можно сказать, подожгли. После того, как я рассказал людям, что собираюсь разместить у себя на странице компромат. Потом приехали электрики, начали вести какие-то работы на столбе. После этого происходит резкий хлопок, у меня взрываются компьютеры, я хватаю огнетушитель. Супруга бежит к электрикам — говорит, „что вы делаете, у нас пожар“. Я потушил компьютеры из огнетушителя, вызвал пожарных», — заявил Макаров. Депутат написал заявление в полицию. «Я считаю, что это покушение на жизнь. Это хорошо, что мы с женой работали в тот день из дома. Если бы были только дети, произошла бы трагедия», — пожаловался Макаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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