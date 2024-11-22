Baza: студентка слетала из Москвы в ХМАО за деньгами для мошенников

Студентка вернулась домой в Нижневартовск из Москвы, чтобы забрать деньги из сейфа и передать мошенникам почти миллион рублей. Об этом рассказывает telegram-канал Baza.
«Позвонил неизвестный, представившийся дознавателем. Он испугал девушку, что к ее счетам получили доступ некие злоумышленники. Лиза расстроилась, но не сильно: на счету у нее было всего 7 тысяч рублей. Вот только студентка зачем-то сказала о 950 тысячах, которые хранятся у нее дома в Нижневартовске. Мошенники уговорили студентку слетать домой на один день и взять из сейфа накопления», — указано в публикации канала.
В итоге студентка поступила так, как просили мошенники. Вернувшись в Москву, она передала деньги курьеру. Узнав о случившемся, мать девушки отправила ее в полицию.
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