21 ноября 2024

В ХМАО стали популярны трендовые подарки ко Дню матери

У жителей ХМАО стало популярно ко Дню матери дарить особые бенто-торты
© Служба новостей «URA.RU»
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Ко Дню матери в ХМАО стало популярно дарить цветочные композиции с бенто-тортами
Ко Дню матери в ХМАО стало популярно дарить цветочные композиции с бенто-тортами Фото:

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стало популярно дарить на День матери цветочные композиции с бенто-тортами и капкейками. Сами флористы ради создания подарков делают коллаборации с кондитерами.

«Открывается коробка, в ней стоит тортик. А, например, справа от него, цветочная композиция», — поясняет журналисту агентства соруководитель студии цветов и декора Стефанида Капитонова из Нижневартовска. Вместе с этим у покупателей также стали популярны кофейные наборы с цветами в стаканах и другими десертами.

В Сургуте предприниматели отмечают повышенный интерес перед праздником у покупателей к фуд-флористике. «Недавно получали от партнеров заявления, что люди стали обращать больше внимания на букеты из еды. Как из фруктов, так и из других продуктов», — добавляет руководитель местной цветочной мастерской Алексей Сидорин.

На площадках онлайн-объявлений сейчас также активно распродают подарки ко Дню матери. Прежде всего продавцы предлагают именно сладости, например, торты и пряники с надписями и картинками. Вместе с этим умельцы среди прочего продают именной текстиль и декор для дома.

Ранее URA.RU рассказывало, как в России отмечают День сына в 2024 году. Праздник ко Дню матери тем временем в стране намечен уже на это воскресенье, 24 ноября.

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У жителей Ханты-Мансийского автономного округа стало популярно дарить на День матери цветочные композиции с бенто-тортами и капкейками. Сами флористы ради создания подарков делают коллаборации с кондитерами. «Открывается коробка, в ней стоит тортик. А, например, справа от него, цветочная композиция», — поясняет журналисту агентства соруководитель студии цветов и декора Стефанида Капитонова из Нижневартовска. Вместе с этим у покупателей также стали популярны кофейные наборы с цветами в стаканах и другими десертами. В Сургуте предприниматели отмечают повышенный интерес перед праздником у покупателей к фуд-флористике. «Недавно получали от партнеров заявления, что люди стали обращать больше внимания на букеты из еды. Как из фруктов, так и из других продуктов», — добавляет руководитель местной цветочной мастерской Алексей Сидорин. На площадках онлайн-объявлений сейчас также активно распродают подарки ко Дню матери. Прежде всего продавцы предлагают именно сладости, например, торты и пряники с надписями и картинками. Вместе с этим умельцы среди прочего продают именной текстиль и декор для дома. Ранее URA.RU рассказывало, как в России отмечают День сына в 2024 году. Праздник ко Дню матери тем временем в стране намечен уже на это воскресенье, 24 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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