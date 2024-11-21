Пациенты больницы ХМАО пожаловались на нетрезвых сотрудников

Пациенты окружной клинический больницы Ханты-Мансийска пожаловались на сотрудников, работающих в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказала одна из пациенток на правах анонимности.
«Мало того, что они по всей ОКБ разгуливают, так еще и по отделениям ходят, где лежат пациенты. Зайти в отделение невозможно — вонища стоит! Жвачки и маски, к сожалению, не спасают», — написала возмущенная женщина в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».
По словам пациентки, сотрудники больницы, отвечающие за цокольный этаж, позволяют себе выпить на работе. «Вы действительно не видите что ваши сотрудники работают в нетрезвом состоянии, или делаете вид, что не видите?» — обратилась женщина к руководству медучреждения.
В департаменте здравоохранения Югры URA.RU сообщили, что жалоб по данному факту не поступало. «В окружную больницу Ханты-Мансийска будет направлено обращение», — добавили в депздраве.
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