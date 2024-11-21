21 ноября 2024

Пациенты больницы ХМАО пожаловались на нетрезвых сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Пациентка рассказала о сотрудниках в нетрезвом состоянии
Пациентка рассказала о сотрудниках в нетрезвом состоянии Фото:

Пациенты окружной клинический больницы Ханты-Мансийска пожаловались на сотрудников, работающих в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказала одна из пациенток на правах анонимности.

«Мало того, что они по всей ОКБ разгуливают, так еще и по отделениям ходят, где лежат пациенты. Зайти в отделение невозможно — вонища стоит! Жвачки и маски, к сожалению, не спасают», — написала возмущенная женщина в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».

По словам пациентки, сотрудники больницы, отвечающие за цокольный этаж, позволяют себе выпить на работе. «Вы действительно не видите что ваши сотрудники работают в нетрезвом состоянии, или делаете вид, что не видите?» — обратилась женщина к руководству медучреждения.

В департаменте здравоохранения Югры URA.RU сообщили, что жалоб по данному факту не поступало. «В окружную больницу Ханты-Мансийска будет направлено обращение», — добавили в депздраве.

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Пациенты окружной клинический больницы Ханты-Мансийска пожаловались на сотрудников, работающих в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказала одна из пациенток на правах анонимности. «Мало того, что они по всей ОКБ разгуливают, так еще и по отделениям ходят, где лежат пациенты. Зайти в отделение невозможно — вонища стоит! Жвачки и маски, к сожалению, не спасают», — написала возмущенная женщина в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». По словам пациентки, сотрудники больницы, отвечающие за цокольный этаж, позволяют себе выпить на работе. «Вы действительно не видите что ваши сотрудники работают в нетрезвом состоянии, или делаете вид, что не видите?» — обратилась женщина к руководству медучреждения. В департаменте здравоохранения Югры URA.RU сообщили, что жалоб по данному факту не поступало. «В окружную больницу Ханты-Мансийска будет направлено обращение», — добавили в депздраве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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