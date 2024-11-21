21 ноября 2024

Единороссы ХМАО отправили 800 тонн гуманитарной помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕР ХМАО в четыре раза увеличило отправки гумпомощи
ЕР ХМАО в четыре раза увеличило отправки гумпомощи Фото:

Отделение Ханты-Мансийского автономного округа партии «Единая Россия» в 2024 году в четыре раза увеличило отправки гуманитарной помощи, по сравнению с 2022 годом. Так от ЕР из региона в зону СВО, освобожденные территории и Курскую область было направлено 800 тонн груза. Об этом сообщил председатель думы Югры Борис Хохряков.

«В 2022 году, в год начала специальной военной операции, региональным отделением было отправлено в помощь около 200 тонн груза. В этом году уже в четыре раза больше, и год еще не закончился — порядка 800 тонн. Это как участникам специальной военной операции, так и в новые регионы, так и в Курскую область», — сказал Хохряков на конференции ЕР.

В обновленный состав президиума регионального политического совета «Единой России» вошли губернатор ХМАО Руслан Кухарук и мэр Сургута Максим Слепов. Они заняли места исключенных экс-губернатора Натальи Комаровой Комаровой, бывшего главного идеолога Югры Алексея Шипилова и подследственного экс-главы Сургута Андрея Филатова. Третье место, передают инсайдеры, будет отдано предполагаемому будущему политическому вице-губернатору Павлу Тараканову.

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Отделение Ханты-Мансийского автономного округа партии «Единая Россия» в 2024 году в четыре раза увеличило отправки гуманитарной помощи, по сравнению с 2022 годом. Так от ЕР из региона в зону СВО, освобожденные территории и Курскую область было направлено 800 тонн груза. Об этом сообщил председатель думы Югры Борис Хохряков. «В 2022 году, в год начала специальной военной операции, региональным отделением было отправлено в помощь около 200 тонн груза. В этом году уже в четыре раза больше, и год еще не закончился — порядка 800 тонн. Это как участникам специальной военной операции, так и в новые регионы, так и в Курскую область», — сказал Хохряков на конференции ЕР. В обновленный состав президиума регионального политического совета «Единой России» вошли губернатор ХМАО Руслан Кухарук и мэр Сургута Максим Слепов. Они заняли места исключенных экс-губернатора Натальи Комаровой Комаровой, бывшего главного идеолога Югры Алексея Шипилова и подследственного экс-главы Сургута Андрея Филатова. Третье место, передают инсайдеры, будет отдано предполагаемому будущему политическому вице-губернатору Павлу Тараканову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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