19 ноября 2024

Легендарные Барби-чиновницы из ХМАО ушли в отставку

Гламурные сотрудницы УКС Пыть-Яха, получившие славу Барби-чиновниц, уволились
© Служба новостей «URA.RU»
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УКС Пыть-Яха покинули раскрепощенные сотрудницы, прославившиеся скандальным контентом в соцсетях
УКС Пыть-Яха покинули раскрепощенные сотрудницы, прославившиеся скандальным контентом в соцсетях Фото:

Гламурные сотрудницы управления капитального строительства Пыть-Яха, прославившиеся в ХМАО как «Барби-чиновницы», уволились. Источники URA.RU в местном истеблишменте сообщают, что Екатерина Смирнова, получившая скандальную известность после публикации видео, на котором она пьет «лучший раф» и трогает себя за грудь в розовом кабинете, и Ирина Спис, размещавшая откровенные фото в соцсетях, ушли в отставку.

«Спис и Смирнова больше не работают в УКС. Причем, обе ушли со скандалами», — отметил инсайдер.

По данным собеседников агентства, перед летним визитом губернатора Югры Кухарука в муниципалитет Смирнову оставили «на хозяйстве» — директор УКС Ровенна Киркина в тот момент уходила на несколько месяцев, чтобы поработать в суде (параллельно шли проверки Счетной палаты в ведомстве), а и.о . руководителя Светлана Жалоба была в отпуске. «Когда фамилия Смирновой появилась в плане поездки губернатора, у округа начались вопросы, и в конце концов она ушла из УКС в бизнес», — отмечает собеседник.

Еще одна раскрепощенная сотрудница управления капитального строительства Ирина Спис, размещавшая в соцсетях свои смелые фото под псевдонимом, судилась с мэрией. «Говорят, что ее ребенок пострадал при падении с качелей в сквере, строительство которого она сама же и курировала. На низкое качество работ жаловались местные депутаты и жители, а Счетная палата нашла нарушения на 10 миллионов рублей. Спис подала в суд на мэрию и даже смогла добиться выплаты компенсации морального вреда от бывшего работодателя», — добавляет источник.

Глава Пыть-Яха Дмитрий Горбунов подтвердил отставку сотрудниц УКС. Подробности он предпочел не раскрывать, но отметил, что Смирнова уже несколько месяцев не числится в учреждении. «Говорят, действительно ушла в бизнес», — отметил градоначальник. На сайте суда Пыть-Яха размещено решение суда, согласно которому иск Спис к мэрии частично удовлетворен.

Ранее URA.RU писало, что документацию, которую готовила скандально известная сотрудница управления капитального строительства Пыть-Яха Екатерина Смирнова, проверила Счетная палата. Ведомство вскрыло нарушения на 10 миллионов рублей в сквере Есенина.

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Гламурные сотрудницы управления капитального строительства Пыть-Яха, прославившиеся в ХМАО как «Барби-чиновницы», уволились. Источники URA.RU в местном истеблишменте сообщают, что Екатерина Смирнова, получившая скандальную известность после публикации видео, на котором она пьет «лучший раф» и трогает себя за грудь в розовом кабинете, и Ирина Спис, размещавшая откровенные фото в соцсетях, ушли в отставку. «Спис и Смирнова больше не работают в УКС. Причем, обе ушли со скандалами», — отметил инсайдер. По данным собеседников агентства, перед летним визитом губернатора Югры Кухарука в муниципалитет Смирнову оставили «на хозяйстве» — директор УКС Ровенна Киркина в тот момент уходила на несколько месяцев, чтобы поработать в суде (параллельно шли проверки Счетной палаты в ведомстве), а и.о . руководителя Светлана Жалоба была в отпуске. «Когда фамилия Смирновой появилась в плане поездки губернатора, у округа начались вопросы, и в конце концов она ушла из УКС в бизнес», — отмечает собеседник. Еще одна раскрепощенная сотрудница управления капитального строительства Ирина Спис, размещавшая в соцсетях свои смелые фото под псевдонимом, судилась с мэрией. «Говорят, что ее ребенок пострадал при падении с качелей в сквере, строительство которого она сама же и курировала. На низкое качество работ жаловались местные депутаты и жители, а Счетная палата нашла нарушения на 10 миллионов рублей. Спис подала в суд на мэрию и даже смогла добиться выплаты компенсации морального вреда от бывшего работодателя», — добавляет источник. Глава Пыть-Яха Дмитрий Горбунов подтвердил отставку сотрудниц УКС. Подробности он предпочел не раскрывать, но отметил, что Смирнова уже несколько месяцев не числится в учреждении. «Говорят, действительно ушла в бизнес», — отметил градоначальник. На сайте суда Пыть-Яха размещено решение суда, согласно которому иск Спис к мэрии частично удовлетворен. Ранее URA.RU писало, что документацию, которую готовила скандально известная сотрудница управления капитального строительства Пыть-Яха Екатерина Смирнова, проверила Счетная палата. Ведомство вскрыло нарушения на 10 миллионов рублей в сквере Есенина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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