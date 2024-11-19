Легендарные Барби-чиновницы из ХМАО ушли в отставку

Гламурные сотрудницы управления капитального строительства Пыть-Яха, прославившиеся в ХМАО как «Барби-чиновницы», уволились. Источники URA.RU в местном истеблишменте сообщают, что Екатерина Смирнова, получившая скандальную известность после публикации видео, на котором она пьет «лучший раф» и трогает себя за грудь в розовом кабинете, и Ирина Спис, размещавшая откровенные фото в соцсетях, ушли в отставку.
«Спис и Смирнова больше не работают в УКС. Причем, обе ушли со скандалами», — отметил инсайдер.
По данным собеседников агентства, перед летним визитом губернатора Югры Кухарука в муниципалитет Смирнову оставили «на хозяйстве» — директор УКС Ровенна Киркина в тот момент уходила на несколько месяцев, чтобы поработать в суде (параллельно шли проверки Счетной палаты в ведомстве), а и.о . руководителя Светлана Жалоба была в отпуске. «Когда фамилия Смирновой появилась в плане поездки губернатора, у округа начались вопросы, и в конце концов она ушла из УКС в бизнес», — отмечает собеседник.
Еще одна раскрепощенная сотрудница управления капитального строительства Ирина Спис, размещавшая в соцсетях свои смелые фото под псевдонимом, судилась с мэрией. «Говорят, что ее ребенок пострадал при падении с качелей в сквере, строительство которого она сама же и курировала. На низкое качество работ жаловались местные депутаты и жители, а Счетная палата нашла нарушения на 10 миллионов рублей. Спис подала в суд на мэрию и даже смогла добиться выплаты компенсации морального вреда от бывшего работодателя», — добавляет источник.
Глава Пыть-Яха Дмитрий Горбунов подтвердил отставку сотрудниц УКС. Подробности он предпочел не раскрывать, но отметил, что Смирнова уже несколько месяцев не числится в учреждении. «Говорят, действительно ушла в бизнес», — отметил градоначальник. На сайте суда Пыть-Яха размещено решение суда, согласно которому иск Спис к мэрии частично удовлетворен.
Ранее URA.RU писало, что документацию, которую готовила скандально известная сотрудница управления капитального строительства Пыть-Яха Екатерина Смирнова, проверила Счетная палата. Ведомство вскрыло нарушения на 10 миллионов рублей в сквере Есенина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!