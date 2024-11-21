21 ноября 2024

Врачи из ХМАО спасли жизнь пациенту, сделав трепанацию черепа

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи спасли пациента из комы
Врачи спасли пациента из комы Фото:

Врачи из городской больницы Когалыма (ХМАО) успешно провели сложную операцию, благодаря которой пациент вышел из комы. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

«Ситуация была крайне серьезной. На снимках [головы] увидели смещение срединных структур до 15 мм и расслоение гематомы, что свидетельствовало о не свежем внутричерепном кровоизлиянии. Понятно, что каждая минута на счету», — рассказывает нейрохирург Мовсур Исхабов.

Пациент поступил в больницу в тяжелом состоянии — коме неясной этиологии: один зрачок был больше другого, отсутствовали движения на раздражители, а так же был обнаружен отек головного мозга на томографии. Его состояние вызвало серьезные опасения у врачей, в связи с чем было принято решение провести экстренное вмешательство — декомпрессивную трепанацию черепа и удаление гематомы.

«На третий день [после операции], он начал самостоятельно дышать и шевелить пальцами. Через полтора месяца у него восстановилось глотание, и он начал передвигаться при помощи ходунков», — добавили в депздраве. Пациент был выписан из больницы в удовлетворительном состоянии

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Врачи из городской больницы Когалыма (ХМАО) успешно провели сложную операцию, благодаря которой пациент вышел из комы. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Югры. «Ситуация была крайне серьезной. На снимках [головы] увидели смещение срединных структур до 15 мм и расслоение гематомы, что свидетельствовало о не свежем внутричерепном кровоизлиянии. Понятно, что каждая минута на счету», — рассказывает нейрохирург Мовсур Исхабов. Пациент поступил в больницу в тяжелом состоянии — коме неясной этиологии: один зрачок был больше другого, отсутствовали движения на раздражители, а так же был обнаружен отек головного мозга на томографии. Его состояние вызвало серьезные опасения у врачей, в связи с чем было принято решение провести экстренное вмешательство — декомпрессивную трепанацию черепа и удаление гематомы. «На третий день [после операции], он начал самостоятельно дышать и шевелить пальцами. Через полтора месяца у него восстановилось глотание, и он начал передвигаться при помощи ходунков», — добавили в депздраве. Пациент был выписан из больницы в удовлетворительном состоянии
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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