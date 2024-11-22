Пермяку, работавшему в ХМАО, не заплатили 1,4 млн рублей из-за компьютерной программы

Пермяк выбил в суде с работодателя 1,4 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд встал на сторону пермяка и постановил взыскать с работодателя недополученную заработную плату
Суд встал на сторону пермяка и постановил взыскать с работодателя недополученную заработную плату Фото:

Пермяку, работавшему в Ханты-Мансийском округе, пришлось выбивать недополученную зарплату в суде. Как сообщается на сайте госинспекции труда по Пермскому краю, из-за компьютерной программы, работнику ООО «Химпром» не начислили 1,4 млн рублей. Речь идет о северной надбавке и районном коэффициенте.

«Зарплата работнику перечислялась без учета северной надбавки в период с 16.02.2018 по 28.02.2020 в связи с тем, что программа „1С-Бухгалтерия,“ установленная в главном офисе предприятия в г. Перми, не предусматривала начисление надбавки к зарплате сотрудников, работающих в местности, приравненной к районам Крайнего Севера», — отмечает инспекция.

Работник предприятия обратился в Нефтеюганский районный суд ХМАО. Решением суда в пользу пермяка с предприятия взыскана задолженность по зарплате в размере 1,4 млн рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 100 тыс рублей.

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Пермяку, работавшему в Ханты-Мансийском округе, пришлось выбивать недополученную зарплату в суде. Как сообщается на сайте госинспекции труда по Пермскому краю, из-за компьютерной программы, работнику ООО «Химпром» не начислили 1,4 млн рублей. Речь идет о северной надбавке и районном коэффициенте. «Зарплата работнику перечислялась без учета северной надбавки в период с 16.02.2018 по 28.02.2020 в связи с тем, что программа „1С-Бухгалтерия,“ установленная в главном офисе предприятия в г. Перми, не предусматривала начисление надбавки к зарплате сотрудников, работающих в местности, приравненной к районам Крайнего Севера», — отмечает инспекция. Работник предприятия обратился в Нефтеюганский районный суд ХМАО. Решением суда в пользу пермяка с предприятия взыскана задолженность по зарплате в размере 1,4 млн рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 100 тыс рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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