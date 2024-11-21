21 ноября 2024

Жителю ХМАО назначили тюремный срок за секс со школьницей

31-летний житель Нягани был осужден за половую связь с подростком
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителя Нягани осудили за половую связь с несовершеннолетней
Жителя Нягани осудили за половую связь с несовершеннолетней Фото:

Жителя Нягани осудили на 3,5 года за половую связь с четырнадцатилетним подростком. Смягчающим обстоятельством стало их обоюдное согласие. Об этом сообщает официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции «Суды Югры».

«Няганским городским судом осужден 31-летний местный житель. Он, заведомо зная, что несовершеннолетняя потерпевшая, является лицом, достигшим четырнадцатилетнего возраста, но не достигшим шестнадцатилетнего возраста, с согласия несовершеннолетней вступил с ней в половое сношение», — сказано в сообщении канала.

Ранее подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное преступление, однако по какой статье — не указано. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На данный момент приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО возбудили уголовное дело против педофила, напавшего на школьницу. Позже следователи установили причастность мужчины к еще одному нападению на школьницу.

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Жителя Нягани осудили на 3,5 года за половую связь с четырнадцатилетним подростком. Смягчающим обстоятельством стало их обоюдное согласие. Об этом сообщает официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции «Суды Югры». «Няганским городским судом осужден 31-летний местный житель. Он, заведомо зная, что несовершеннолетняя потерпевшая, является лицом, достигшим четырнадцатилетнего возраста, но не достигшим шестнадцатилетнего возраста, с согласия несовершеннолетней вступил с ней в половое сношение», — сказано в сообщении канала. Ранее подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное преступление, однако по какой статье — не указано. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На данный момент приговор суда не вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО возбудили уголовное дело против педофила, напавшего на школьницу. Позже следователи установили причастность мужчины к еще одному нападению на школьницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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