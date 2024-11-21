Жителю ХМАО назначили тюремный срок за секс со школьницей

Жителя Нягани осудили на 3,5 года за половую связь с четырнадцатилетним подростком. Смягчающим обстоятельством стало их обоюдное согласие. Об этом сообщает официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции «Суды Югры».
«Няганским городским судом осужден 31-летний местный житель. Он, заведомо зная, что несовершеннолетняя потерпевшая, является лицом, достигшим четырнадцатилетнего возраста, но не достигшим шестнадцатилетнего возраста, с согласия несовершеннолетней вступил с ней в половое сношение», — сказано в сообщении канала.
Ранее подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное преступление, однако по какой статье — не указано. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 3,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На данный момент приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО возбудили уголовное дело против педофила, напавшего на школьницу. Позже следователи установили причастность мужчины к еще одному нападению на школьницу.
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