Пенсионеры из ХМАО возглавили топ по размеру банковских вкладов в России

Пенсионеры ХМАО возглавили рейтинг по размеру сбережений на банковских вкладах
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионеры ХМАО возглавили рейтинг по размеру сбережений на банковских вкладах
Пенсионеры ХМАО возглавили рейтинг по размеру сбережений на банковских вкладах Фото:

Пенсионеры из ХМАО возглавили всероссийский рейтинг по среднему объему сбережений на вкладах. Об этом сообщают эксперты платформы «Финуслуги».

«ХМАО возглавил рейтинг субъектов РФ по среднему объему сбережений на вкладах старшего поколения. Как показало исследование, средний размер сбережений на вкладах представителей пенсионного возраста ХМАО к началу ноября 2024 года составил 2,7 млн рублей, что выше аналогичного показателя вкладчиков из Москвы — 2,5 млн рублей», — говорится в сообщении платформы. Речь идет только про вклады, размещенные на финансовом маркетплейсе «Финуслуги».

Ранее URA.RU писало, что пенсионерка из Сургута отдала мошенникам почти 50 миллионов рублей, обналичив свои вклады и продав ценные бумаги. Злоумышленники действовали под видом страховщиков и работников банков.

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Пенсионеры из ХМАО возглавили всероссийский рейтинг по среднему объему сбережений на вкладах. Об этом сообщают эксперты платформы «Финуслуги». «ХМАО возглавил рейтинг субъектов РФ по среднему объему сбережений на вкладах старшего поколения. Как показало исследование, средний размер сбережений на вкладах представителей пенсионного возраста ХМАО к началу ноября 2024 года составил 2,7 млн рублей, что выше аналогичного показателя вкладчиков из Москвы — 2,5 млн рублей», — говорится в сообщении платформы. Речь идет только про вклады, размещенные на финансовом маркетплейсе «Финуслуги». Ранее URA.RU писало, что пенсионерка из Сургута отдала мошенникам почти 50 миллионов рублей, обналичив свои вклады и продав ценные бумаги. Злоумышленники действовали под видом страховщиков и работников банков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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