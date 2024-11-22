Пенсионеры из ХМАО возглавили топ по размеру банковских вкладов в России

Пенсионеры из ХМАО возглавили всероссийский рейтинг по среднему объему сбережений на вкладах. Об этом сообщают эксперты платформы «Финуслуги».
«ХМАО возглавил рейтинг субъектов РФ по среднему объему сбережений на вкладах старшего поколения. Как показало исследование, средний размер сбережений на вкладах представителей пенсионного возраста ХМАО к началу ноября 2024 года составил 2,7 млн рублей, что выше аналогичного показателя вкладчиков из Москвы — 2,5 млн рублей», — говорится в сообщении платформы. Речь идет только про вклады, размещенные на финансовом маркетплейсе «Финуслуги».
Ранее URA.RU писало, что пенсионерка из Сургута отдала мошенникам почти 50 миллионов рублей, обналичив свои вклады и продав ценные бумаги. Злоумышленники действовали под видом страховщиков и работников банков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!