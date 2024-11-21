Суд ХМАО отправил под стражу рецидивиста, который зарезал пенсионерку

Урайский городской суд отправил под стражу на два месяца рецидивиста, который зарезал пенсионерку ради ограбления. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Постановлением суда Четверову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сроком на два месяца», — сообщает telegram-канал.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 2 УК РФ. Она предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 20 лет.
Ранее URA.RU писало, что силовики задержали рецидивиста из Урая, который убил 65-летнюю жительницу. Тело погибшей было обнаружено в СНТ «Энтузиаст» 19 ноября.
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