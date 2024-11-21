21 ноября 2024

Суд ХМАО отправил под стражу рецидивиста, который зарезал пенсионерку

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемый в убийстве пенсионерки арестован на два месяца
Подозреваемый в убийстве пенсионерки арестован на два месяца Фото:

Урайский городской суд отправил под стражу на два месяца рецидивиста, который зарезал пенсионерку ради ограбления. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Постановлением суда Четверову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сроком на два месяца», — сообщает telegram-канал.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 2 УК РФ. Она предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 20 лет.

Ранее URA.RU писало, что силовики задержали рецидивиста из Урая, который убил 65-летнюю жительницу. Тело погибшей было обнаружено в СНТ «Энтузиаст» 19 ноября.

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Урайский городской суд отправил под стражу на два месяца рецидивиста, который зарезал пенсионерку ради ограбления. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры». «Постановлением суда Четверову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сроком на два месяца», — сообщает telegram-канал. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 2 УК РФ. Она предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 20 лет. Ранее URA.RU писало, что силовики задержали рецидивиста из Урая, который убил 65-летнюю жительницу. Тело погибшей было обнаружено в СНТ «Энтузиаст» 19 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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