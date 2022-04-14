Китай отказался давить на Россию по прихоти США

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Китай выступает против необоснованных обвинений в свой адрес, пишет The Independent Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Китай отказался давить на Россию вопреки желанию и угрозам США. Об этом пишет британское агентство The Independent.

«Китай в четверг заявил, что отвергнет „любое давление или принуждение“ в отношении своих отношений с Россией в ответ на призыв министра финансов США Джанет Йеллен к Пекину использовать свои „особые отношения с Россией“. Представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь заявил, что „Китай играет конструктивную роль в украинском вопросе“. Китай выступает против необоснованных обвинений и подозрений в и не приемлем никакого давления или принуждения», — пишет The Independent.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США угрожают странам, которые отказались вводить против России санкции из-за спецоперации на Украине. В частности, США публично угрожали Китаю из-за его позиции по Украине.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Приказ о ее начале дал президент России Владимир Путин. Президент сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. США и страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели в отношении России экономические санкции.

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Китай отказался давить на Россию вопреки желанию и угрозам США. Об этом пишет британское агентство The Independent. «Китай в четверг заявил, что отвергнет „любое давление или принуждение“ в отношении своих отношений с Россией в ответ на призыв министра финансов США Джанет Йеллен к Пекину использовать свои „особые отношения с Россией“. Представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь заявил, что „Китай играет конструктивную роль в украинском вопросе“. Китай выступает против необоснованных обвинений и подозрений в и не приемлем никакого давления или принуждения», — пишет The Independent. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США угрожают странам, которые отказались вводить против России санкции из-за спецоперации на Украине. В частности, США публично угрожали Китаю из-за его позиции по Украине. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Приказ о ее начале дал президент России Владимир Путин. Президент сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. США и страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели в отношении России экономические санкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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