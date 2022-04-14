Китай отказался давить на Россию по прихоти США

14 апреля 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

Китай выступает против необоснованных обвинений в свой адрес, пишет The Independent Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Китай отказался давить на Россию вопреки желанию и угрозам США. Об этом пишет британское агентство The Independent. «Китай в четверг заявил, что отвергнет „любое давление или принуждение“ в отношении своих отношений с Россией в ответ на призыв министра финансов США Джанет Йеллен к Пекину использовать свои „особые отношения с Россией“. Представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь заявил, что „Китай играет конструктивную роль в украинском вопросе“. Китай выступает против необоснованных обвинений и подозрений в и не приемлем никакого давления или принуждения», — пишет The Independent. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США угрожают странам, которые отказались вводить против России санкции из-за спецоперации на Украине. В частности, США публично угрожали Китаю из-за его позиции по Украине. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Приказ о ее начале дал президент России Владимир Путин. Президент сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. США и страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели в отношении России экономические санкции. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Китай отказался давить на Россию вопреки желанию и угрозам США. Об этом пишет британское агентство The Independent. «Китай в четверг заявил, что отвергнет „любое давление или принуждение“ в отношении своих отношений с Россией в ответ на призыв министра финансов США Джанет Йеллен к Пекину использовать свои „особые отношения с Россией“. Представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь заявил, что „Китай играет конструктивную роль в украинском вопросе“. Китай выступает против необоснованных обвинений и подозрений в и не приемлем никакого давления или принуждения», — пишет The Independent. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США угрожают странам, которые отказались вводить против России санкции из-за спецоперации на Украине. В частности, США публично угрожали Китаю из-за его позиции по Украине. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Приказ о ее начале дал президент России Владимир Путин. Президент сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. США и страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели в отношении России экономические санкции.