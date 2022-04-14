Ворвавшиеся в магазин грабители скрылись в стороне лесополосы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Неизвестные ворвались в магазин сети «ПивКо» на улице Светлой, 4 и вынесли сигареты на несколько десятков тысяч рублей. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Ночью с 13 на 14 апреля неизвестные совершили кражу в магазине „ПивКо“ по адресу: Светлый, 4. Украли сигареты на сумму 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении группы «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

Люди, попавшие на камеры видеонаблюдения, выбежали из магазина и скрылись в стороне лесополосы. Тех, кто может знать людей на видео, попросили сообщать в полицию.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «По факту хищения сотрудниками отдела полиции №13 проводится проверка. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение», — сообщили в пресс-группе. Там отметили, что полиция выясняет, на какую сумму украли сигареты и кто это сделал. По предварительной информации, магазин обокрали примерно на 40 тысяч рублей.