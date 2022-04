The Guardian: нелегалы на Украине пожаловались на ужасные условия

14 апреля 2022

Задержанные нелегалы пожаловались на тюремные условия содержания Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Задержанные на Украине нелегальные мигранты находятся в ужасных условиях. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на данные международной неправительственной организации Human Rights Watch (HRW). «Было задержано более 100 мужчин из 15 разных стран, включая Сирию, Афганистан, Пакистан, Нигерию и Бангладеш. Все задержанные в центре были травмированы. The Guardian поговорил с бывшим заключенным Мохаммедом*, которого освободили из центра 18 марта. «Это ужасно — это не для иммигрантов, это для заключенных. Это убивает ваш разум; вы только сидите, едите, спите. Ты не можешь хорошо думать. Я изо всех сил пытался уснуть — ты просто бодрствуешь. Нам не разрешили уехать, у нас забрали телефоны, но один мы спрятали, и они нас избили. Над нами смеялись», — пишет The Guardian. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения.

