Вице-премьер РФ похвалил челябинского губернатора

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи в режиме ВКС похвалил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за спортивные достижения региона. Об этом 15 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе главы области.
«У вас отличная инфраструктура, вы опорный регион по зимним видам спорта, по легкой атлетике вообще у вас объекты мирового уровня. Спасибо, что сдаете спортивные объекты вовремя. Поздравляем, что две команды области играли в восточной конференции КХЛ. „Металлург“ в финале с „ЦСКА“ будет играть», — поблагодарил Чернышенко главу региона.
Текслер отметил, что, несмотря на серьезные вложения бюджетов всех уровней в развитие спортивной инфраструктуры, в регионе остается потребность в игровых залах, бассейнах и других объектах. Он попросил увеличить финансирование, в том числе, используя экономию в международных стартах.
По словам губернатора, в области строится 32 крупных спортивных объекта. В этом году благодаря реализации нацпроектов будет запущенно четыре значимых объекта.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи в режиме ВКС похвалил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за спортивные достижения региона. Об этом 15 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе главы области. «У вас отличная инфраструктура, вы опорный регион по зимним видам спорта, по легкой атлетике вообще у вас объекты мирового уровня. Спасибо, что сдаете спортивные объекты вовремя. Поздравляем, что две команды области играли в восточной конференции КХЛ. „Металлург“ в финале с „ЦСКА“ будет играть», — поблагодарил Чернышенко главу региона. Текслер отметил, что, несмотря на серьезные вложения бюджетов всех уровней в развитие спортивной инфраструктуры, в регионе остается потребность в игровых залах, бассейнах и других объектах. Он попросил увеличить финансирование, в том числе, используя экономию в международных стартах. По словам губернатора, в области строится 32 крупных спортивных объекта. В этом году благодаря реализации нацпроектов будет запущенно четыре значимых объекта.