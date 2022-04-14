Вице-премьер РФ похвалил челябинского губернатора

Дмитрий Чернышенко поздравил областные власти с выходом ХК «Металлург» в финал Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи в режиме ВКС похвалил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за спортивные достижения региона. Об этом 15 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе главы области.

«У вас отличная инфраструктура, вы опорный регион по зимним видам спорта, по легкой атлетике вообще у вас объекты мирового уровня. Спасибо, что сдаете спортивные объекты вовремя. Поздравляем, что две команды области играли в восточной конференции КХЛ. „Металлург“ в финале с „ЦСКА“ будет играть», — поблагодарил Чернышенко главу региона.

Текслер отметил, что, несмотря на серьезные вложения бюджетов всех уровней в развитие спортивной инфраструктуры, в регионе остается потребность в игровых залах, бассейнах и других объектах. Он попросил увеличить финансирование, в том числе, используя экономию в международных стартах.

По словам губернатора, в области строится 32 крупных спортивных объекта. В этом году благодаря реализации нацпроектов будет запущенно четыре значимых объекта.