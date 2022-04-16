«Известия»: каждый второй россиянин хочет открыть свой бизнес

17 апреля 2022 в 03:27 Размер текста - 17 +

Более половины опрошенных россиян хотели бы открыть свое дело в Москве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Больше 50% опрошенных жителей РФ готовы переехать в другой город ради открытия своего дела. Об этом говорят данные сервиса «Работа.ру». «По данным недавнего исследования сервиса „Работа.ру“, 46% опрошенных россиян хотели бы открыть собственный бизнес. Причем более половины из них (57%) отметили, что готовы даже переехать в другой город, чтобы организовать свое дело», — пишут «Известия». По имеющимся данным ресурса, наиболее привлекательным городом для открытия собственного дела 51% опрошенных назвали Москву. Там 28% респондентов хотели бы начать бизнес в области IT, 25% — в отрасли управления персоналом, а 19% — в строительстве. Также сообщается, что каждый пятый опрошенный житель РФ хотел бы стать предпринимателем в Краснодаре. Там в приоритете туризм и гостиничное дело (22%), бытовые услуги (17%) и общественное питание (14%). Отмечается, что пятерку самых популярных городов для предпринимателей замыкает Екатеринбург, в пользу которого высказались 16% респондентов. Здесь 24% опрошенных открыли бы бизнес в сфере производства, 19% — в отрасли общественного питания, а 15% — в дизайне и творчестве. Еще 14% участников исследования считают наиболее подходящим городом для бизнеса Казань. По 10% — Новосибирск и Калининград, 9% — Нижний Новгород, а 8% — Тюмень. Финансисты, в свою очередь, советуют заранее обдумать, чего конкретно стоит опасаться при основании своего предприятия с нуля. «По статистике, 92% предприятий бизнеса закрываются в первый же год и лишь 3,4% живут больше трех лет. В предпринимательстве очень много рисков. Когда человек неверно их оценивает, открывая собственное дело, больше вероятности, что у него ничего не получится», — предостерегает эксперт по управлению личными финансами Наталья Жукова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Больше 50% опрошенных жителей РФ готовы переехать в другой город ради открытия своего дела. Об этом говорят данные сервиса «Работа.ру». «По данным недавнего исследования сервиса „Работа.ру“, 46% опрошенных россиян хотели бы открыть собственный бизнес. Причем более половины из них (57%) отметили, что готовы даже переехать в другой город, чтобы организовать свое дело», — пишут «Известия». По имеющимся данным ресурса, наиболее привлекательным городом для открытия собственного дела 51% опрошенных назвали Москву. Там 28% респондентов хотели бы начать бизнес в области IT, 25% — в отрасли управления персоналом, а 19% — в строительстве. Также сообщается, что каждый пятый опрошенный житель РФ хотел бы стать предпринимателем в Краснодаре. Там в приоритете туризм и гостиничное дело (22%), бытовые услуги (17%) и общественное питание (14%). Отмечается, что пятерку самых популярных городов для предпринимателей замыкает Екатеринбург, в пользу которого высказались 16% респондентов. Здесь 24% опрошенных открыли бы бизнес в сфере производства, 19% — в отрасли общественного питания, а 15% — в дизайне и творчестве. Еще 14% участников исследования считают наиболее подходящим городом для бизнеса Казань. По 10% — Новосибирск и Калининград, 9% — Нижний Новгород, а 8% — Тюмень. Финансисты, в свою очередь, советуют заранее обдумать, чего конкретно стоит опасаться при основании своего предприятия с нуля. «По статистике, 92% предприятий бизнеса закрываются в первый же год и лишь 3,4% живут больше трех лет. В предпринимательстве очень много рисков. Когда человек неверно их оценивает, открывая собственное дело, больше вероятности, что у него ничего не получится», — предостерегает эксперт по управлению личными финансами Наталья Жукова.