Американский инвестор сохранит завод в Челябинской области

Американская компания Ball Corporation не станет избавляться от своего предприятия по производству металлической тары в Аргаяшском районе Челябинской области. Об этом 19 апреля заявил директор Фонда развития промышленности региона Сергей Казаков.
«Американцы вложили достаточно большое количество средств в Россию. Это сотни миллионов долларов. Неужели вы думаете, что они просто бросят производства? Уйдут, заморозят? Нет!» — сообщил Казаков в эфире «Большой редакции» ИД «ГранадаПресс».
Директор фонда добавил, что ранее производство было английским, затем стало американским. С таким же успехом оно может стать турецким, китайским или российским. Однако, кому бы предприятие ни принадлежало, оно сохранится. По словам Казакова, убивать такое предприятие никто не будет. Оно уникально.
Ранее в главном офисе Ball Corporation сообщили, что предприятия компании в России, включая завод в Челябинской области, будут закрыты и проданы. Аргаяшский завод стал одним из самых производительных предприятий компании. За день здесь производят до 3 млн банок для напитков.
Многие зарубежные компании покинули российский рынок после введения антироссийских санкций со стороны Запада из-за начала спецоперации РФ на Украине. Как заявили в Кремле, в последние месяцы санкционное давление на страну заметно усилилось. Главной целью таких ограничений является ослабление экономики РФ. Однако, по словам российского правительства, санкции негативно сказываются и на западных странах. Во многих из них нарушились системы расчетов и логистики, выросла инфляция, а также разрушились кооперационные связи.
Американская компания Ball Corporation не станет избавляться от своего предприятия по производству металлической тары в Аргаяшском районе Челябинской области. Об этом 19 апреля заявил директор Фонда развития промышленности региона Сергей Казаков. «Американцы вложили достаточно большое количество средств в Россию. Это сотни миллионов долларов. Неужели вы думаете, что они просто бросят производства? Уйдут, заморозят? Нет!» — сообщил Казаков в эфире «Большой редакции» ИД «ГранадаПресс». Директор фонда добавил, что ранее производство было английским, затем стало американским. С таким же успехом оно может стать турецким, китайским или российским. Однако, кому бы предприятие ни принадлежало, оно сохранится. По словам Казакова, убивать такое предприятие никто не будет. Оно уникально. Ранее в главном офисе Ball Corporation сообщили, что предприятия компании в России, включая завод в Челябинской области, будут закрыты и проданы. Аргаяшский завод стал одним из самых производительных предприятий компании. За день здесь производят до 3 млн банок для напитков. Многие зарубежные компании покинули российский рынок после введения антироссийских санкций со стороны Запада из-за начала спецоперации РФ на Украине. Как заявили в Кремле, в последние месяцы санкционное давление на страну заметно усилилось. Главной целью таких ограничений является ослабление экономики РФ. Однако, по словам российского правительства, санкции негативно сказываются и на западных странах. Во многих из них нарушились системы расчетов и логистики, выросла инфляция, а также разрушились кооперационные связи.