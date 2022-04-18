Американский инвестор сохранит завод в Челябинской области

По словам Сергея Казакова, уникальное для области предприятие продолжит работать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Американская компания Ball Corporation не станет избавляться от своего предприятия по производству металлической тары в Аргаяшском районе Челябинской области. Об этом 19 апреля заявил директор Фонда развития промышленности региона Сергей Казаков.

«Американцы вложили достаточно большое количество средств в Россию. Это сотни миллионов долларов. Неужели вы думаете, что они просто бросят производства? Уйдут, заморозят? Нет!» — сообщил Казаков в эфире «Большой редакции» ИД «ГранадаПресс».

Директор фонда добавил, что ранее производство было английским, затем стало американским. С таким же успехом оно может стать турецким, китайским или российским. Однако, кому бы предприятие ни принадлежало, оно сохранится. По словам Казакова, убивать такое предприятие никто не будет. Оно уникально.

Ранее в главном офисе Ball Corporation сообщили, что предприятия компании в России, включая завод в Челябинской области, будут закрыты и проданы. Аргаяшский завод стал одним из самых производительных предприятий компании. За день здесь производят до 3 млн банок для напитков.

Многие зарубежные компании покинули российский рынок после введения антироссийских санкций со стороны Запада из-за начала спецоперации РФ на Украине. Как заявили в Кремле, в последние месяцы санкционное давление на страну заметно усилилось. Главной целью таких ограничений является ослабление экономики РФ. Однако, по словам российского правительства, санкции негативно сказываются и на западных странах. Во многих из них нарушились системы расчетов и логистики, выросла инфляция, а также разрушились кооперационные связи.

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