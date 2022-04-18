Челябинский чиновник заявил, что не стоит полагаться на Китай

Сергей Казаков призвал не считать Китай панацеей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Директор Фонда развития промышленности Челябинской области (структуры, подведомственной министерству промышленности региона) Сергей Казаков заявил, что не стоит всецело полагаться на помощь от Китая во время санкционного давления. По словам чиновника, Россия интересна Китаю только с точки зрения подземных ресурсов.

«Мы Китаю интересны с точки зрения наших ресурсов, которые находятся под землей, а также в мозгах жителей. Китай не заметит наше замещение своих товаров. Мы не настолько для них критичны. Мысли о том, что Китай нам поможет, являются иллюзией. Думать об их помощи является большой ошибкой», — заявил Казаков в эфире «Большой редакции» ИД «ГранадаПресс».

По словам Казакова, сейчас не стоит строить иллюзии, что Китай — это панацея России. Однако с ним можно и нужно работать. У Китая можно замещать товары, конкурировать с ним, учиться у него.

На этой же встрече Казаков сообщил, что американское предприятие Ball Corporation не станет закрываться в Челябинской области. По словам чиновника, у завода может поменяться собственник, однако уникальное для региона производство сохранит свою деятельность.

В рамках импортозамещения многие предприятия стали искать других поставщиков для своих производств. Многие наладили импорт из дружественных стран, другие перешли на отечественных поставщиков. В условиях санкций, введенных Западом после начала спецоперации РФ на Украине, программа импортозамещения призвана помочь российским производителям занять освободившиеся на рынке ниши.

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