В США заметили, что Украина получает самолеты от других стран

20 апреля 2022 в 03:55 Размер текста - 17 +

В Пентагоне отметили, что благодаря помощи Украине, Киеву удалось поднять в воздух больше судов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина получает военную помощь не только он США, но и от их союзников. Такое предположение выдвинул официальный представитель Пентагона Джон Кирби. «Не вдаваясь в подробности того, что конкретно поставляют другие страны, (вооруженные силы) Украины получили дополнительные самолеты и детали для самолетов, что позволило им поднять в воздух больше судов», — сказал Кирби, передают РИА «Новости». При этом он не уточнил, откуда именно поступает помощь Киеву. Представитель Пентагона отметил, что речь идет о самолетах российского производства. Также он подчеркнул, что США не отправляют Киеву воздушные суда целиком, так как они не хотят оказаться стороной вооруженного конфликта на Украине. В Пентагоне сообщали, что собираются и дальше снабжать Киев оружием, несмотря на невозможность доставлять груз по воздуху. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украина получает военную помощь не только он США, но и от их союзников. Такое предположение выдвинул официальный представитель Пентагона Джон Кирби. «Не вдаваясь в подробности того, что конкретно поставляют другие страны, (вооруженные силы) Украины получили дополнительные самолеты и детали для самолетов, что позволило им поднять в воздух больше судов», — сказал Кирби, передают РИА «Новости». При этом он не уточнил, откуда именно поступает помощь Киеву. Представитель Пентагона отметил, что речь идет о самолетах российского производства. Также он подчеркнул, что США не отправляют Киеву воздушные суда целиком, так как они не хотят оказаться стороной вооруженного конфликта на Украине. В Пентагоне сообщали, что собираются и дальше снабжать Киев оружием, несмотря на невозможность доставлять груз по воздуху. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу.