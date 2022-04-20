В Херсоне расстреляли блогера, поддерживавшего Россию

20 апреля 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

В блогера выстрелили в Херсоне Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсоне застрелили 38-летнего блогера Валерия Кулешова. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, активиста расстреляли в автомобиле в одном из районов Херсона. «Констатирована смерть жителя Херсона Кулешова Валерия Юрьевича. Обнаружены огнестрельные ранения головы, тела и рук», — написал Хлань в Facebook (признан экстремистской и внесен в список запрещенных в РФ ресурсов). Кулешов занимался помощью в поиске пропавших без вести и другой волонтерской работой. С этой целью им был создан фонд «Крылья добра». Он вел блог, где рассказывал о том, как живет Херсон после прихода Армии России, передает «Царьград». Это не первый случай убийства пророссийских активистов. В начале марта был убит мэр города Кременная Владимир Струк, который поддерживал ЛНР и выступал за налаживание связей с РФ, напоминает MK.RU. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и геноциду со стороны Украины. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Херсоне застрелили 38-летнего блогера Валерия Кулешова. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, активиста расстреляли в автомобиле в одном из районов Херсона. «Констатирована смерть жителя Херсона Кулешова Валерия Юрьевича. Обнаружены огнестрельные ранения головы, тела и рук», — написал Хлань в Facebook (признан экстремистской и внесен в список запрещенных в РФ ресурсов). Кулешов занимался помощью в поиске пропавших без вести и другой волонтерской работой. С этой целью им был создан фонд «Крылья добра». Он вел блог, где рассказывал о том, как живет Херсон после прихода Армии России, передает «Царьград». Это не первый случай убийства пророссийских активистов. В начале марта был убит мэр города Кременная Владимир Струк, который поддерживал ЛНР и выступал за налаживание связей с РФ, напоминает MK.RU. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и геноциду со стороны Украины.